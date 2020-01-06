"Манчестер Сіті" готує трансфер ще одного гравця збірної України

Захисник "Шахтаря" і збірної України з футболу Микола Матвієнко входить до числа бажаних трансферних цілей "Манчестер Сіті" в нинішнє зимове трансферне вікно.

Микола Матвієнко

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн. При цьому ще в грудні про інтерес манчестерців до українця писав портал Betting Insider. Джерело виділяє двох головних кандидатів на позицію центрального захисника, які можуть поповнити команду Гвардіоли, – це гравець "Інтера" словак Мілан Шкріньяр і українець Матвієнко.

Варіант з 23-річним Матвієнком може бути краще через закінчення його контракту з "Шахтарем" через 1,5 року, тоді як у Шкріньяра угода до літа 2023-го, і "Інтер" може вимагати більшу суму за 24-річного словака.

У цьому сезоні Микола Матвієнко забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу в 21 матчі за "Шахтар".

Варто відзначити, що за "Манчестер Сіті" виступає інший футболіст збірної України – півзахисник Олександр Зінченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Шахтаря" проміняв дружину на фіналістку конкурсу Міс Україна.

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