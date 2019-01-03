"Ман Сіті" завдав "Ліверпулю" першої поразки в АПЛ

"Манчестер Сіті" завдав "Ліверпулю" першої поразки сезону Прем'єр-ліги Англії з рахунком 2:1. Домашня перемога дозволила городянам вийти на друге місце, скоротивши відставання від мерсисайдців.

Два лідери чемпіонату Англії подарували вболівальникам на стадіоні "Еттіхад" дійсно чудовий матч. У "Ліверпуля" була відмінна можливість, щоб вийти вперед у середині першого тайму. Оборона "МанСіті" разом з воротарем відверто провалилася, але м'яч просто дивом не залетів за лінію воріт.

Манчестер Сіті - Ліверпуль Manchester City

А ось "городяни" свій момент не проґавили, хоча навряд чи він був таким же небезпечним, як у гостей. Агуеро з гострого кута пробив під ближню штангу з декількох метрів, а голкіпер "Ліверпуля" Аліссон, який перебував на тому ж місці, дивом не зумів парирувати удар.

Манчестер Сіті - Ліверпуль Manchester City

У перерві наставник гостей Юрген Клопп знайшов потрібні слова для своїх підопічних. Мерсисайдці почали діяти активніше і в підсумку зуміли зрівняти рахунок. Чудовий простріл з флангу головою замкнув Фірміно.

Але налаштовані на перемогу "городяни" з таким результатом миритися не збиралися. Через десять хвилин підопічні Хосепа Гвардіоли знову вийшли вперел. Стерлінг віддав розкішну передачу на Сане, який більярдним ударом рикошетом від дальньої штанги вразив ворота Аліссона.

У кінцівці зустрічі команди обмінялися гольовими моментами. "Сіті" не реалізували свій вихід "три в два": воротар "Ліверпуля" зумів перевести м'яч на кутовий після удару Агуеро. А потім черговий провал в обороні господарів ледь не коштував їм перемоги: Едерсон ледь дотягнувся до м'яча, але зумів змінити траєкторію його польоту.

Незважаючи на всі зусилля мерсисайдців, "Манчестер Сіті" зумів протриматися до фінального свистка і завдати першої поразки команді Клоппа.

Манчестер Сіті - Ліверпуль Liverpool FC

Манчестер Сіті - Ліверпуль Liverpool FC

"Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" 2:1

Голи: 1:0 – 40 Агуеро, 1:1 – 64 Фірміно, 2:1 – 72 Сані.

"Манчестер Сіті" – Едерсон, Компані (Отаменді, 88), Даніло, Стоунз, Лапорт (Уокер, 86), Сільва (Гюндоган, 65), Фернандіньо, Стерлінг, Бернарду Сілва, Сане, Агуеро.

"Ліверпуль" – Аліссон, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум (Старрідж, 86), Хендерсон, Мілнер (Фабіньо, 57), Мане (Шакірі, 77), Салах, Фірміно.

Попередження: Ловрен (20), Компані (31), Вейналдум (38), Лапорт (45), Бернарду Сілва (89), Едерсон (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, неаполітанський "Наполі" планує підсилитися українським футболістом "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком. При цьому угода, найімовірніше, відбудеться не раніше літа.