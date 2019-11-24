Ман Сіті - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в п'ятому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 у вівторок, 26 листопада, зіграє в гостях з англійським "Манчестер Сіті".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті - Шахтар. Початок зустрічі - о 22:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на стадіон "Етіхад" в Манчестері, зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "помаранчово-чорних" проти чемпіона Англії покаже український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 2".

У записі поєдинок буде доступний 27 листопада в 00:30 на каналі "Матч! Футбол 1", о 07:55 на каналі "Матч ТВ" і о 09:00 на каналі "Футбол 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше в історії виступу українських клубів в ЛЧ наша команда три сезони поспіль зустрічається з одним суперником - "Шахтар" з "Манчестер Сіті". "Гірники" втретє поспіль потрапили з "Ман Сіті" в одну групу ЛЧ.

Поєдинок першого туру між цими командами пройшов в Харкові і завершився з рахунком 0:3.

У 2-му турі в Італії проти місцевої " Аталанти " "гірники" на останніх секундах вирвали перемогу (2:1).

Матч 3-го туру "Шахтар" - "Динамо" Загреб завершився з рахунком 2:2. У четвертому турі "Шахтар" в Хорватії програвав 1:3, але зміг врятуватися від поразки.

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