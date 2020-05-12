Нападник мадридського "Реала" Лука Йович заробив перелом кістки в п'яті правої ноги, впавши з великої висоти під час карантину в рідному Белграді.

"Він отримав серйозну травму і мало не помер. Він впав зі стіни. Мені важко це пояснити, я сам не знаю, як він це зробив. Це нещасний випадок", – цитує слова джерела, близького до сім'ї Йовіча, видання Kurir.

лука Йович TEAMtalk

Спочатку повідомлялося, що серб отримав травму під час індивідуального тренування в стінах будинку, але лікар мадридського "Атлетіко" Хосе Гонсалес засумнівався в достовірності цієї інформації.

"Кістка, яку зламав Йович, підтримує вагу всього тіла. У більшості випадків такі травми виникають при серйозних пошкодженнях. Наприклад, таке може трапитися після падіння з великої висоти", – заявив Гонсалес.

Керівництво "Реала" залишилося вкрай незадоволене тим фактом, що футболіст намагався їх обдурити, заявивши, що отримав травму на першому тренуванні мадридців після виходу команди з карантину. Його відновлення триватиме не менше трьох місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший скандал, в який потрапляє Йович. У березні він порушив карантин, коли прилетів на день народження своєї дівчини і був помічений на вулицях Белграда, незважаючи на правило обов'язкової самоізоляції. Президент Сербії Олександр Вучич пригрозив йому арештом.