Головна Новини
27 травня • оновлено в 17:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Мало кому цікавий": в Росії заговорили про повернення вболівальників на трибуни

1.7т
Читати матеріал російською

Президент московського ЦСКА Євгеній Гінер заявив, що футбол без уболівальників не викликає особливого інтересу і більше нагадує товариські матчі, навівши приклад чемпіонату Німеччини.

"З одного боку, всі ми скучили за великим футболом і можливості повернутися до змагального ритму чемпіонату. Однак практика показує, я перш за все говорю про німецьку Бундеслігу, що футбол в нових умовах швидше схожий на товариські матчі, ніж на той турнір, який завжди привертав увагу вболівальників. Це не мої відчуття, про це говорять і рейтинги телетрансляцій чемпіонату Німеччини. Я вважаю, що футбол без глядачів мало кому цікавий – і вболівальникам, і самим учасникам, і всій індустрії", – сказав Гінер в інтерв'ю виданню Sport24.

вболівальники ЦСКА

вболівальники ЦСКА

Газета.ру

Він зазначає, що в Росії зменшуються показники захворюваності на коронавірус, тому необхідно задуматися про повернення вболівальників на трибуни.

"Зараз, коли ми спостерігаємо спад за показниками захворюваності у всій країні, потрібно, мені здається, вже продумати варіанти з поверненням уболівальників на стадіони. Зрозуміло, я не говорю про повні трибуни, можливо, про половину стадіону, але це вже деталі, які можна вирішити при позитивному вирішенні питання", – додав президент ЦСКА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, корейський клуб осоромився, заповнивши порожні трибуни домашнього стадіону секс-ляльками.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Росії
Тег
ЦСКА Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 905.

    Вилікувалися: 7995. Померли: 658.

  • У світі захворіли понад 5,6 млн осіб, загинули – більше 349 тисяч.

  • Польща послабила карантин – там скасували масковий режим і дозволили проводити концерти.

  • Епіцентр COVID-19 в світі остаточно перемістився – під ударом не тільки Бразилія.

  • З'ясувалося, яка погода сприяє зараженню коронавірусом.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Espada
VS
NaVi Junior
Победа NaVi Junior с форой в +1,5 карты
1.72 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Gen.G
Победа Gen.G
2,16 Сделать ставку
Nemiga
VS
Endpoint
Победа Nemiga
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
FaZe
Тотал больше 2,5 карт
1.80 Сделать ставку
Фрайбург
VS
Байер
Победа Байера в 1 мяч или ничья
2.06 Сделать ставку
Торпедо
VS
Смолевичи
Торпедо не проиграет и тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку
Городея
VS
Неман
Инд. тотал Немана больше 1
1.80 Сделать ставку
Дармштадт
VS
Гройтер Фюрт
Инд. тотал Дармштадта больше 1.5
2.07 Сделать ставку
Штутгарт
VS
Гамбург
Гамбург не проиграет
1.61 Сделать ставку
forZe
VS
Apeks
Победа forZe с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку