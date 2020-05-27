"Мало кому цікавий": в Росії заговорили про повернення вболівальників на трибуни

Президент московського ЦСКА Євгеній Гінер заявив, що футбол без уболівальників не викликає особливого інтересу і більше нагадує товариські матчі, навівши приклад чемпіонату Німеччини.
"З одного боку, всі ми скучили за великим футболом і можливості повернутися до змагального ритму чемпіонату. Однак практика показує, я перш за все говорю про німецьку Бундеслігу, що футбол в нових умовах швидше схожий на товариські матчі, ніж на той турнір, який завжди привертав увагу вболівальників. Це не мої відчуття, про це говорять і рейтинги телетрансляцій чемпіонату Німеччини. Я вважаю, що футбол без глядачів мало кому цікавий – і вболівальникам, і самим учасникам, і всій індустрії", – сказав Гінер в інтерв'ю виданню Sport24.
вболівальники ЦСКА
Газета.ру
Він зазначає, що в Росії зменшуються показники захворюваності на коронавірус, тому необхідно задуматися про повернення вболівальників на трибуни.
"Зараз, коли ми спостерігаємо спад за показниками захворюваності у всій країні, потрібно, мені здається, вже продумати варіанти з поверненням уболівальників на стадіони. Зрозуміло, я не говорю про повні трибуни, можливо, про половину стадіону, але це вже деталі, які можна вирішити при позитивному вирішенні питання", – додав президент ЦСКА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, корейський клуб осоромився, заповнивши порожні трибуни домашнього стадіону секс-ляльками.
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