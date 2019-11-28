Мальме – Динамо: відео голів

Київське "Динамо" в п'ятому турі групового етапу Ліги Європи програв у гостях проти шведського "Мальме". Поєдинок відбувся на полі стадіону "Сведбанк".
OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Мальме – Динамо.
Столичні футболісти вже на першій хвилині пропустили швидкий м'яч і рвонули відіграватися. Це їм вдалося на 18-й хвилині після забійного удару Миколенка. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відео голів.
"Мальме" Швеція – "Динамо" Україна 4:3
Гол: 1:0 – 1 Бенгтссон.
2:0 – 18 Миколенко
1:2 – 39 Циганков
2:2 – 48 Розенберг
3:2 – 57 Ракипі
3:3 – 77 Вербич
4:3 – 90 Розенберг.
Мальме – Далін, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нільсен, Сафарі (Кнудсен, 90), Інносент (Ракипі, 46), Рікс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг.
Динамо – Бущан, Шабанов, Кендзьора, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербич (Караваєв, 82), Буяльський (Гармаш, 89), Циганков, Бесєдін.
Попередження: Шепелев (20), Шабанов (23), Сидорчук (36), Ракипі (67), Вербич (70), Баширу (76), Шапаренко (89), Бесєдін (90).
Вилучення: Сидорчук (65).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі цього єврокубкового турніру віцечемпіони України здобули мінімальну перемогу над "Мальме" (1:0); в другому, в Швейцарії, не змогли обіграти "Лугано" (0:0).
Сприяння поєдинки 3-го і 4-го турів проти "Копенгагена" кияни звели внічию. 24 жовтня в Україні - 1:1, і 7 листопада в Данії також 1:1.
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