Мальме – Динамо: відео голів

Київське "Динамо" в п'ятому турі групового етапу Ліги Європи програв у гостях проти шведського "Мальме". Поєдинок відбувся на полі стадіону "Сведбанк".

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Мальме – Динамо.

Столичні футболісти вже на першій хвилині пропустили швидкий м'яч і рвонули відіграватися. Це їм вдалося на 18-й хвилині після забійного удару Миколенка. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відео голів.

"Мальме" Швеція – "Динамо" Україна 4:3

Гол: 1:0 – 1 Бенгтссон.

2:0 – 18 Миколенко

1:2 – 39 Циганков

2:2 – 48 Розенберг

3:2 – 57 Ракипі

3:3 – 77 Вербич

4:3 – 90 Розенберг.

Мальме – Далін, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нільсен, Сафарі (Кнудсен, 90), Інносент (Ракипі, 46), Рікс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг.

Динамо – Бущан, Шабанов, Кендзьора, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербич (Караваєв, 82), Буяльський (Гармаш, 89), Циганков, Бесєдін.

Попередження: Шепелев (20), Шабанов (23), Сидорчук (36), Ракипі (67), Вербич (70), Баширу (76), Шапаренко (89), Бесєдін (90).

Вилучення: Сидорчук (65).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі цього єврокубкового турніру віцечемпіони України здобули мінімальну перемогу над "Мальме" (1:0); в другому, в Швейцарії, не змогли обіграти "Лугано" (0:0).

Сприяння поєдинки 3-го і 4-го турів проти "Копенгагена" кияни звели внічию. 24 жовтня в Україні - 1:1, і 7 листопада в Данії також 1:1.

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