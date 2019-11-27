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29 листопада • оновлено в 11:54
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"Ідіотизм": фанати суперника "Динамо" виступили з жорсткою заявою

8.2т
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У середу 38-річний шведський форвард Златан Ібрагімович став співвласником клубу "Хаммарбю". Це не сподобалося фанатам іншої команди зі Швеції "Мальме" – суперника "Динамо" в Лізі Європи.

Златан Ібрагімович на відкритті своєї статуї в Мальме

Златан Ібрагімович на відкритті своєї статуї в Мальме

Важливо відзначити, що саме "Мальме" є рідним клубом Златана – тут майбутня зірка світового футболу робив перші кроки в кар'єрі.

Представник фанруху "Мальме" Кавех Хозейнпур прокоментував слова Ібрагімовича, який заявив, що шанувальники "Мальме" будуть за нього раді.

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"Я спостерігав за реакцією людей: ніхто не поставився до цього добре. Всі вкрай критичні. Хтось розчарований, хтось злий, а хтось вважає, що це ідіотизм. Златан, мабуть, забув, що значить для "Мальме". І він трохи неправильно розуміє свою позицію, коли говорить, що ми будемо щасливі за нього. У Мальме ніхто не бігає у футболці "Лос-Анджелес Гелаксі" з прізвищем "Ібрагімович" на спині. Думаю, Златан переоцінює свою значущість для клубу", – цитує Хозейнпура Fotbollskanalen.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада "Динамо" зіграє з "Мальме" на виїзді в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шведський форвард "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович зганьбився в матчі MLS.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга Європи
Місце
Швеція Мальме
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Київ
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