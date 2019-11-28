Вогняний трилер! Мальме – Динамо: дивитися онлайн матч Ліги Європи

З самого початку групового етапу Ліги Європи "Мальме" дихало в спину "Динамо ", і сьогодні в очному матчі в Швеції 28 листопада команди вирішували долю однієї з путівок в плей-офф.

"Мальме" до цього був єдиним суперником, якого "Динамо" перемагало цієї осені в Лізі Європи (інші матчі киян поки завершувалися внічию). І в Швецію "біло-сині" їхали без права на велику помилку, адже поразка змістила їх на 3-є місце в групі і ставить вихід в плей-офф під велику загрозу.

У Мальме "Динамо" вирушило з чималими проблемами в захисті, без давно травмованого Бурди і без Попова, що недавно отримав пошкодження. Також немає у списку і опорника Кадірі. Зате з командою полетів раніше основний кіпер Бойко, який останні тижні заліковував травму гомілки.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу "Мальме" - "Динамо", який стартує у Швеції 28 листопада у 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

ЛІГА ЄВРОПИ. ГРУПА В

Мальме (Швеція). "Мальме Нью Стедіум". 22:00

Головний арбітр: Павел Краловець (Чехія)

"Мальме" (Швеція) – "Динамо" (Україна) - 3:3

Гол: Бенгтсон (2), Розенберг (48), Ракип (57) - Миколенко (18), Циганков (39), Вербич (77)

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Буяльський, Шапаренко, Вербич – Бесєдін

"Мальме" (4-4-2): Далін – Ларссон, Бенгтссон, Нільсен, Сафарі – Баширу, Інносент, Траустасон, Рікс – Бергет, Розенберг

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00:08. В шоці трохи "Динамо" після такого вибухового матчу - поразка з чотирма пропущеними м'ячами, червона капітану і, напевно вперше в історії, ризик не вийти з групи в Лізі Європи!

Втім, з іншого боку цей поєдинок явно порадував футбольного глядача і запам'ятається надовго. На цьому ми і завершуємо нашу онлайн-трансляцію матчу - спасибі, що були з нами, і залишайтеся з OBOZREVATEL

00:03. Статистика усього матчу

23:59. Неймовірний поєдинок з наповнення - 7 голів, червона картка і максимальна інтрига до кінця! Шкода тільки, що для "Динамо" він запам'ятається з гіркотою. До того ж, кияни після поразки в Швеції опускаються на 3-е місце в групі, і тепер повністю залежать від "Копенгагена" - нам потрібна тільки перемога данців над "Мальме" в їх очному матчі

90+8. МАТЧ ОКНЧЕН! Фух, тепер можна і видихнути - "Динамо" все ж програє 3:4, але проводить найяскравіший матч сезону і вперше забиває в Лізі Європи цього сезону більше одного м'яча за матч!

90+7. У "Мальме" ще й заміна - замість Сафарі виходить Кнудсен!

90+6. Ось і все - ГОЛ "Мальме" і 4:3. І дубль робить Розенберг, замкнувши простріл справа після швидкої атаки шведів. Жирну і красиву крапку ставить Маркус в своїй кар'єрі

90+5. Хах, пристрасті розгорілися настільки, що вже і Михайличенко з лави отримує жовту

90+3. А тепер і Бесєдін отримує жовту за довгий язик

90+1. Як же Караваєв і Шапаренко запороли перспективну швидку атаку! Караваєв справа відкинув трохи назад під удар Шапаренко, але той не зміг нормально пробити з ходу

90. Аж 6 хвилин доьавляет рефері до другого тайму

90. Жовта картка Шапаренко

89. І третя заміна у "Динамо" - замість Буяльського грає Гармаш

87. Везе "Динамо" знову! Ракипі прострілював справа, і Моліс тільки дивом не зумів прицільно пробити в дальйній кут!

85. До вашої уваги відео третього гола "Динамо" в авторстві Вербича

82. Ще одна заміна у "Динамо" - Вербича змінює Караваєв

80. Поки можемо подивитися, як "Мальме" вийшов вперед, забивши третій гол (удар Ракипі)

79. У "Мальме" чергова заміна - Ларссон йде, а замість нього буде грати Молинс

78. А Розенберг разошщелся, звичайно. Уже прямо б'є за допомогою відмашки швед Шабанова, але рефері мовчить. Чи не вирішується арбітр показати другу жовту іменитому ветерану Розенбергу, який сьогодні грає останній матч. А варто було

77. ГООООООООООООООЛ! 3:3 - "Динамо" зрівнює !!! Вербич забиває - подачу Циганкова коліном замикає Вербич буквально з метра!

76. У "Мальме" теж почали збирати "гірчичники" - Баширу отримує жовту

75. Ох, Вербич... Ще один фол, майже що зрив атаки, але тут рефері змилувався над Беньяміном. Багато фолів пішло у нас, "Динамо" вже злегка панікує

73. А ось як зрівняв рахунок в матчі Маркус Розенберг (2:2)

71. Перша заміна у "Динамо" - травмованого Шепелєва змінює в центрі поля Шапаренко

70. А ось і ще одна жовта для "Динамо" - тепер Вербич за жорсткі дії в боротьбі. І це означає, що словенець пропустить наступний матч ЛЄ проти "Лугано"

65. Охохо! Червона Сидорчуку! Після епізоду, коли Розенберг збив Вербича, то динамівці на чолі з Сидорчуком намагалися пояснити судді потребу дати жовту. Сидорчук робив це вкрай емоційно, за що сам отримав другу жовту картку! У меншості при програшному рахунку залишилися динамівці!

63. Бесєдін налетів на кіпера "Мальме" після навісу Вербича та ще вирішив доводити суперникам свою правоту після свистка рефері, але суперники швидко заспокоїли пристрасті

57. І знову ГООЛ! "Мальме" виходить вперед - Ракип потужним ударом метрів з 10-ти забиває м'яч у сітку воріт під поперечину, скориставшись поганий пильністю захисту "Динамо"

53. Який футбол пішов! Рікс прострілював зліва, і зовсім вільний Розенберг з двох метрів не потрапляє в кут! Прости шведський ветеран киян зараз!

52. Охохо, "корвалол" від Бущана! Після несильного удару Бущан начебто фіксував м'яч, але потім випустив його в метрі від лінії, і тільки нерівність газону і офф-сайд не дозволили нападнику суперника забити

50. Миколенко небезпечно б'є здалеку - не влучає у ворота

48. ГОЛ! І знову поганий початок тайму для "Динамо". Після прострілу з штрафного з правого флангу ніким не прікрітій Розенберг відправляє м'яч в кут воріт. 2:2

46. ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ! І заміна у "Мальме" - замість центрхава Інносент буде грати Ракип

23:03. Повертаються команди на поле!

23:01. А в паралельному матчі групи "Копенгаген" після першого тайму мінімально в гостях обіграв "Лугано" (1:0)

22:59. Відео голу Циганкова, що вивів "Динамо" вперед (1:2)

22:56. Статистика першого тайму

22:50. "Динамо" перше пропустило, але потім цілком у справі забило два м'ячі зусиллями Миколенко і Циганкова (зіграли два відмінних підключення і прорив по лівому флангу)

Fin start, men ändå uppförsbacke efter första halvlek. 45 minuter kvar att kämpa!#MFFFCD | 1–2 | #UEL pic.twitter.com/VbaMPLpNEY — Malmö FF (@Malmo_FF) November 28, 2019

45. ПЕРШИЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕНО. Нічого не додав рефері до першої 45-хвилинці, відправивши команди в роздягальні за рахунку 1:2

45. Непоганий розіграш на коротке в куті штрафного, і Бесєдін з правого краю штрафного пробиває у дальній кут - слабо і неточно

42. Наспів відеоповтор голу Миколенко, завдяки якому кияни зрівняли рахунок

39. ГОООООООЛ! "Динамо" виходить вперед - це Циганков відрізняється, ударом метрів з 15-ти замкнувши простріл Буяльського зліва

38. Вербич опинився майже сам перед воротами, але не встиг пробити - суперник підспів та завадив.

36. Сидорчук отримує жовту картку за фол в боротьбі!

35. Ех, атака 3 в 3, Бесєдіну кидають на хід, але Артем не міг обігнати захисника і вийти тет-а-тет з воротарем

32. "Динамо" починає все більше застосовувати довгі передачі в штрафну або під забігання флангових гравців, але поки це не приносить особливого конструктиву

30. До вашої уваги відео першого гола в грі, який на самому початку забив "Мальме" (1:0)

28. Ух, Шепелев сьогодні аж надто заряджений на боротьбу - кидається в ризикові підкати Володимир, що жовта картка не за горами

24. Спала трохи атакуюча активність у команд, хоча обидва колективи як і раніше тримають високий темп

20. Та ж краса в честь Розенберга, тільки під іншим ракурсом. Супер!

18. Миколеееенко! Відмінно Віталій підключається до атаки і метрів з 11-ти лівіше воріт вганяє м'яч в сітку після навісу справа, який до цього не зміг замкнути Бесєдін!

15. Ух, який перфоманс фанатів "Мальме" в честь місцевої легенди - форварда Маркуса Розенберга (відомого також по грі за "Аякс" і "Вердер"), який сьогодні проводить останній матч за команду!

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13. Циганков забиває, але робить це вже після свистка - гра зупинена через офф-сайд

10. Бесєдін з лінії штрафного - пробиває в дотик зовнішньою стороною стопи, але мимо

4. Ух, Буяльський! Майже один на один з воротарем виявився Віталій після хорошого прийому м'яча в один дотик, але метрів з 10-ти пробив слабо і в руки воротарю

2. І швидкий ГОООЛ у нас! Пропускає "Динамо" в одній з перших атак - кутовий, удар, сейв Бущана і добивання Бенгтссона - 1:0. Ось так початок, погано все для киян починається

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ! "Динамо" розвело з центру поля!

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Вийшли команди на поле - звучить гімн Ліги Європи!

30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. На такому невеликому, але симпатичному стадіоні "Мальме" сьогодні прийме "Динамо". Колись тут починав сам Златан Ібрагімович

❓ Spelas det fotboll i Sverige så här års? I Malmö gör det.



Stadion är redo för ännu en Europakväll!#MFFFCD | #UEL pic.twitter.com/GQl9qUaN3o — Malmö FF (@Malmo_FF) November 28, 2019

50 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. До вашої уваги - стартові склади на сьогоднішній поєдинок. У "Динамо" - без сюрпризів

3 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Як і вчора, так і сьогодні в Швеції ввечері не найсприятливіша для футболу погода. Велика вологість і можливі опади істотно можуть істотно ускладнити командам гру в атаці і перешкодити таким важливим голам для "Динамо"

Тренування "біло-синіх" у Швеції pic.twitter.com/ahFyh5fekc — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 27, 2019

ДЕ ДИВИТИСЯ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

Гру у Швеції для українських уболівальників у прямому ефірі покаже ТК "Футбол 2", а також пряму трансляцію можна буде побачити на російському каналі "Матч! Футбол 2" і білоруському "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

У майбутньому матчі двох претендентів на вихід з групи букмекери майже зрівнюють шанси команд, на перемогу "Динамо" даючи коефіцієнт 2,8, а на "Мальме" – 2,6. На нічию ж приймаються ставки з котируванням 3.1.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

На зустрічі у Швеції працюватиме бригада рефері з Чехії. Головним арбітром є Павел Краловець, якому на лініях допомагатимуть асистенти Іво Надворнік і Томаш Мокрушев. Четвертим суддею призначений Мирослав Зелінка.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

Уве Реслер, головний тренер "Мальме"

"Хочемо контролювати м'яч, щоб не було великих розривів між лініями. Хочемо бути сміливими і впевненими у власних силах. Завтра ми будемо грати з найкращою командою у групі. Нам треба забити та домогтися позитивного результату".

"Це не тільки останній матч Маркуса Розенберга, але й наша остання домашня зустріч у сезоні. Наприклад, у мене в кар'єрі не було такого, як у Розенберга. Приємно, що остання гра проводиться в рідних стінах. Я вірю, що він впорається, адже Маркус – ікона клубу".

Олексій Михайличенко facebook.com/fcdynamoua

Олексій Михайличенко, головний тренер "Динамо"

"Ми приїхали грати та перемагати. У нашій групі жодна з команд не втратила шансів пробитися в єврокубкову весну. Команди настільки щільно йдуть у турнірній таблиці, що важливі й результати, і гра. Наше основне завдання – вихід із групи".

"Що тривожить? Були звичайні робочі моменти, цілеспрямовано готувалися до гри. Дай Боже уникнути травм і пошкоджень, щоб усі наші задуми та напрацювання реалізувати у завтрашньому матчі".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Буяльський, Шапаренко, Вербич – Бесєдін

"Мальме" (4-4-2): Далін – Ларссон, Бенгтссон, Кнудсен, Ріекс – Траустасон, Баширу, Галл, Сафарі – Молінс, Розенберг

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