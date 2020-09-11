Малиновському запропонували піти з "Аталанти" через росіянина – журналіст

Відомий журналіст Олексій Андронов заявив, що українцеві Руслану Малиновському запропонували піти з "Аталанти" після приходу в команду російського футболіста Олексія Міранчука через напружені відносини двох країн

"Мені буде дуже цікаво подивитися, як Олексій Міранчук спрацюється в "Аталанті" з українцем Русланом Малиновським, якому зараз хтось пропонує негайно піти з команди в знак протесту проти приїзду людини з країни-агресора. Це підступно", – розповів Андронов в ефірі програми "Дербі 2.0" на YouTube-каналі "Андронов vs Шмурнов".

Російський журналіст висловив упевненість в тому, що у них вийде знайти спільну мову в команді.

"Я впевнений, що у них вийде. Мені здається, вони навіть знайомі один з одним. І у них багато спільного з футбольної точки зору. Вони обидва хочуть розвитку", – сказав Андронов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, "Аталанта" може продати Малиновського, щоб залучити кошти на покупку нових гравців.

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