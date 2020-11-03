Малиновського ввели до команди тижня чемпіонату Італії

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський потрапив у символічну збірну шостого туру італійської Серії А за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

Наш співвітчизник за свій виступ у виїзному матчі проти "Кротоне" отримав оцінку 8,7. Він зробив асист на партнера в моменті з першим голом "Аталанти", завдав три удари, віддав сім ключових передач, чотири рази обіграв суперників на дриблінгу, один раз відібрав м'яч і виграв одну верхову дуель.

Після шести поєдинків його команда займає четверте місце в таблиці з 12 очками. На рахунку Малиновського дві результативні передачі в чемпіонаті Італії. Він з'являвся на полі в стартовому складі лише в двох матчах з початку сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник "Гента" Роман Яремчук оформив хет-трик за 15 хвилин в поєдинку чемпіонату Бельгії.