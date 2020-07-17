Малиновського ввели до команди тижня чемпіонату Італії

Михайло Морозов Футбол 14:35, 17.07.2020 Оновлено: 14:46, 17.07.2020

Українського півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського ввели до команди тижня італійської Серії А за яскравий виступ у матчі проти "Брешії" (6:2).

Відомий футбольний портал WhoScored поставив гравця збірної України на позицію другого нападника. Крім Малиновського, до списку найкращих гравців минулого туру увійшли ще троє футболістів "Аталанти" – півзахисники Маріо Пашаліч, Мартен де Рон і Робін Госенс.

Руслан Малиновський потрапив у команду тижня чемпіонату Італії
WhoScored.com

Нагадаємо, що в матчі проти "Брешії" наш співвітчизник забив гарматним пострілом здалеку і віддав дві результативні передачі. Всього він взяв участь у 29 поєдинках Серії А, відзначившись сімома голами і п'ятьма асистами. Його команда посідає третє місце в таблиці після 33 турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український півзахисник "Лечче" Євген Шахов забив дебютний гол у чемпіонаті Італії і став найкращим гравцем своєї команди в матчі проти "Фіорентини".

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Хроніки брехні та цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing777

Зеленський і "Слуга народу" вибрали кандидата в мери Києва

На Волині попрощалися з полковником ЗСУ: життя ветерана війни на Донбасі забрав рак

Купівля готелю "Дніпро": ЗМІ заявили про зв'язок "Смартленда" з Росією

Україна стала найбіднішою країною Європи