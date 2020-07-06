Малиновського визнали найкращим гравцем матчу в чемпіонаті Італії

Михайло Морозов Футбол 10:36, 6.07.2020

Аналітичний портал WhoScored визнав українського півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського найкращим гравцем виїзного матчу італійської Серії А проти "Кальярі" (0:1).

Наш співвітчизник з'явився на полі в стартовому складі й заробив червону картку для суперника та пенальті, який вирішив долю зустрічі. На рахунку Малиновського шість ударів у матчі: два у площину воріт, два повз ціль і ще два були заблоковані. Точність передач українця склала 81%. Його гру оцінили у 8,3 бала.

Руслан Малиновський став найкращим гравцем матчу "Кальярі" - "Аталанта"
1xbet.whoscored.com

Ця перемога стала для "Аталанти" восьмою поспіль у чемпіонаті та дозволила підібратися до міланського "Інтеру", який йде на третьому місці, на відстань одного очка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, орендований "Реалом Ов'єдо" український голкіпер Андрій Лунін відбив третій пенальті у сезоні.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Зеленський готовий чинити радикально, але є нюанс, – Сивохо

Воїн ЗСУ розповів про Героїв останнього бою за Слов'янськ: смерть у власний день народження

П'ять найкращих річкових пляжів для літнього відпочинку в Україні

У Новій Каховці чоловік підпалив квартиру, вогонь охопив усю п'ятиповерхівку. Фото і відео

Дружина викраденого у Києві бізнесмена про погрози: зверталася в СБУ, але там карантин