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Малиновського не зламати: топ-події українців у Європі

1.1тЧитати матеріал російською

Доволі важким видався тиждень для українських легіонерів у європейських чемпіонатах — напруга під кінець сезону все більша, голів все менше, і далеко не всі витримують "загострення пристрастей".

У минулий вікенд українці майже не забивали, та й особливих успіхів на футбольних полях не досягли. Однак головні перемоги були здобуті здебільшого поза полем, коли українські гравці змогли захистити свої честь та ім'я. OBOZREVATEL у своїй традиційній рубриці розповідає, хто які пригоди переживав за останні дні та як вийшов переможцем у непростих ситуаціях.

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Малиновський уникнув покарання і віддячив команді голом

Минулого тижня Руслан Малиновський потрапив у дуже неприємну ситуацію в Бельгії, коли в кінці матчу зачепив підошвою бутси обличчя суперника. За це українцю світив штраф і дискваліфікація у 7 матчів.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Багато вболівальників "Генка" вже побоювалися, що один з провідних гравців команди не уникне такого суворого покарання, але в підсумку Ліга після розгляду епізоду повністю виправдала Руслана (об'єктивно правильне рішення). Це дало можливість українському хавбеку зіграти у наступному матчі, проти найближчого конкурента в боротьбі за чемпіонство — "Брюгге". "Генк" чудово впорався із завданням "перемогти" (3:1), а Руслан забив один з голів, з пенальті (до слова, поки Малиновський ще жодного разу в кар'єрі не схибив з пенальті — 6 ударів з 6-ти).

Зозуля втрапив у черговий "нацистський" скандал в Іспанії, але тепер "сам іде в атаку"

Кар'єра Романа Зозулі в Іспанії, здається, не може проходити спокійно. Тільки-но всі забули про неприємний інцидент зі звинуваченнями на адресу українця від фанатів "Райо Вальєкано", як Романа знову звинуватили. Цього разу — неонацизм зі слів глави політичної партії "Подемос" Пабло Іглесіаса.

Але якщо в попередньому випадку керівництво "Райо Вальєкано" та всього іспанського футболу тихенько пішло убік від справи Зозулі, то зараз за українця виступили горою. Найперше — його нинішній клуб "Альбасете", який висловив повну підтримку в усіх аспектах життєдіяльності Зозулі та запропонував форварду свої юридичні послуги. Також на бік Романа встали і чиновники з іспанської федерації, і прості вболівальники. А агент українця вже заявив, що разом із Зозулею подаватиме на "Подемос" та Іглесіаса до суду.

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Зозуля ж продовжує грати в основі "Альбасете", але в минулий вікенд команда українця не змогла здобути перемогу — нічия з "Ельче" (1:1). Після цього "Механічний сир" відпустив "Осасуну" вже на 6 очок у перегонах за 1 місце Сегунди, перебуваючи на другій позиції.

Луніна все більше "чепурять" для "Реалу"

Здавалося, щойно Андрій Лунін віднайшов стабільність і майже забезпечив впевненість у поверненні в "Реал" наступного літа, як у мадридців змінився тренер і пріоритети щодо воротарів. Зінедін Зідан зовсім не знайомий з українцем та спочатку нібито не бачив голкіпера у своїй команді.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Але пізніше ситуація повернулася так, що Андрія все ж таки чекають у "Реалі" влітку (хоча Зідан ще не відмовився від ідеї підтягнути в першу команду свого сина, воротаря Люку Зідана). Лунін все краще демонструє себе у "Леганесі" (2 "сухих" матчі з 4-х), а нещодавно отримав найкращі рекомендації від свого партнера по клубу, воротаря Андреаса Прієто.

"Лунін має чудові перспективи стати великим воротарем. Він уже готовий грати за мадридський Реал", — сказав нещодавно Прієто в одному зі своїх коментарів.

У цьому сезоні Лунін виходив у 5 матчах "Леганесі" у чемпіонаті та Кубку Іспанії, пропустивши всього 3 голи. Останнім часом іспанські ЗМІ все більше пророкують українцю роль другого воротаря "Реала" у наступному сезоні.

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Теми
українці за кордономЧемпіонат Іспаніїчемпіонат Бельгії
Особи
Руслан МалиновськийРоман ЗозуляАндрiй Лунiн
Теги
ФК ГенкФК БрюггеРеал МадридЛеганес
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Stockstill Rebecca
Stockstill Rebecca
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Stockstill Rebecca
Stockstill Rebecca
Я залишила останню роботу і почала працювати в Інтернеті два місяці. Я виграв $ 29463 для керування веб-сторінками. Як? Я працюю в Інтернеті! Моя стара робота зробила мене нещасним. Тепер я можу сказати, що моє життя жахливо змінилося на краще !. Просто відкрийте посилання на цьому сайті та відвідайте картки тощо на домашніх н0сіях і більше карт для більш дoкладнoї інфoрмаці. ....... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
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