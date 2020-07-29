Малиновський забив найбільше голів здалеку в топлігах Європи

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський вийшов на перше місце за кількістю голів, забитих з-за меж штрафного майданчика у топ-лігах Європи.

Як повідомляється на каналі OptaPaolo в Twitter, на рахунку нашого співвітчизника п'ять таких голів у 2020 році.

Малиновський забив найбільшу кількість голів з-за меж штрафного Twitter OptaPaolo

Нагадаємо, що гол Малиновського зі штрафного у ворота "Парми" в рамках 37-го туру італійської Серії А дозволив "Аталанті" зрівняти рахунок, що стало початком камбека. Його команда виграла з рахунком 2:1.

Українець взяв участь у 33 матчах клубу в чемпіонаті, забивши вісім голів і віддавши п'ять результативних передач. "Аталанта" займає третє місце перед останнім туром Серії А і відстає від другого "Інтера" на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіоном Італії в сезоні 2019/20 вдев'яте поспіль став "Ювентус".