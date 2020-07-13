Малиновський забив гол "Ювентусу" і став найкращим у матчі чемпіонату Італії
Руслан Малиновський забив гол "Ювентусу" і став найкращим в матчі чемпіонату Італії.
Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився голом у ворота "Ювентуса" і був визнаний найкращим гравцем матчу 32-го туру Серії А за версією порталу WhoScored.
Наш співвітчизник з'явився на полі на 68-й хвилині за рахунку 1:1 і вивів свою команду вперед вже на 80-й. Малиновський отримав м'яч біля штрафного майданчика "Ювентуса", обробив м'яч і пробив у ближній кут.
Туринському клубу вдалося врятувати нічию завдяки голу Кріштіану Роналду з пенальті на останніх хвилинах поєдинку. На рахунку португальця два забиті м'ячі в ворота "Аталанти". Обидва рази він відзначився з одинадцяти метрів.
Відомий футбольний портал WhoScored поставив півзахисникові збірної України 7,7 бала за виступ у матчі з "Ювентусом".
"Ювентус" - "Аталанта": Руслан Малиновський став найкращим гравцем матчу Whoscored.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновський віддав переможну гольову передачу в поєдинку італійської Серії А проти "Сампдорії".