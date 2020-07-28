Малиновський забив "гарматний" гол в Італії

Максим Іншаков Футбол 22:48, 28.07.2020 Оновлено: 22:48, 28.07.2020

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився феноменальним ударом в матчі 37-го туру чемпіонату Італії в Серії А проти "Парми".

Футболіст збірної України вийшов на заміну в перерві замість Маріо Пашаліча і на 70-й хвилині ударом зі штрафного зрівняв рахунок – 1:1. 27-річний уродженець Житомира гарматним "пострілом" просто прошив стінку суперника.

Гол Руслана Малиновського з першої камери
кадр з відео
Гол Руслана Малиновського з другої камери
кадр з відео
Гол Руслана Малиновського з третьої камери
кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 липня авторитетний портал WhoScored поставив найвищу оцінку нашому співвітчизнику, який забив фірмовий гол гарматним ударом з-за меж штрафного і віддав дві результативні передачі.

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