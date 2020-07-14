Малиновський забив фантастичний гол із 27 метрів у чемпіонаті Італії

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився чудовим ударом у матчі 33-го туру чемпіонату Італії проти "Брешії".

Футболіст збірної України на 28-й хвилині підхопив м'яч, змістився в центр і гарматним пострілом метрів із 27 відправив шкіряну сферу чітко в кут, зробивши рахунок 3:1.

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Відзначимо, що на 2-й хвилині матчу Руслан зробив результативну передачу, асистувавши Маріо Пашалічу.

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Руслан Малиновський зробив точну передачу на старті матчу

УВсього на рахунку 27-річного українця 8 голів і 3 асиста в 29 матчах Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня Малиновський відзначився голом у ворота "Ювентуса" і був визнаний найкращим гравцем матчу 32-го туру Серії А за версією порталу WhoScored.

Наш співвітчизник з'явився на полі на 68-й хвилині за рахунку 1:1 і вивів свою команду вперед уже на 80-й.