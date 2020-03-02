Малиновський забив черговий гол у чемпіонаті Італії

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився голом у ворота "Лечче", за який виступає інший наш співвітчизник Євген Шахов, і встановив остаточний рахунок – 2:7.

Малиновський з'явився на полі на 69-й хвилині за рахунку 5:2 і зумів відзначитися двома результативними діями в самій кінцівці зустрічі. Спочатку він віддав передачу на Луїса Мурієля, який вийшов один на один і з другої спроби зумів переграти голкіпера, а потім і сам запалив своє ім'я на табло, завдавши фірмовий удар з-за меж штрафного. Це вже четвертий його гол у нинішньому чемпіонаті.

Руслан Малиновський

Варто відзначити, що Євген Шахов також вийшов на заміну в другому таймі, але нічим відзначитися не зумів.

"Аталанта" продовжує займати четверте місце в Серії А, маючи три очки переваги перед "Ромою" та один матч в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній гол Малиновського в італійській першості приніс його команді виїзну перемогу над "Фіорентиною".

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