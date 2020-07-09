Малиновський віддав переможну передачу за "Аталанту" в чемпіонаті Італії
Руслан Малиновський віддав переможну передачу за "Аталанту" в чемпіонаті Італії.
Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський віддав передачу, після якої був забитий переможний гол його команди в матчі італійської Серії А проти "Сампдорії".
Наш співвітчизник вийшов на поле на 69-й хвилині зустрічі, а вже через шість хвилин виконав точну подачу з кутового, яка закінчилася ударом головою і першим голом у поєдинку. У кінцівці матчу "Аталанти" вдалося подвоїти свою перевагу та здобути дев'яту перемогу в чемпіонаті поспіль.
Команда Малиновського включилася в боротьбу за друге місце в Серії А, підібравшись до "Лаціо" на відстань двох очок. Підопічні Джан П'єро Гасперіні набрали 66 пунктів після 31 туру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому поєдинку "Аталанти" проти "Кальярі" Малиновський став найкращим гравцем матчу, заробивши вирішальний пенальті.