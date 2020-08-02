Малиновський в дебютному сезоні завоював "бронзу" чемпіонату Італії

Український півзахисник Руслан Малиновський разом з "Аталантою" став бронзовим призером в Серії А в своєму дебютному сезоні в Італії.

У минулому сезоні 27-річний футболіст збірної України став чемпіоном Бельгії у складі "Генка".

ФК Аталанта Twitter Аталанти

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Руслан в 34 матчах забив 8 голів і зробив 4 гольові передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малиновський вийшов на перше місце за кількістю голів, забитих з-за меж штрафного майданчика у топ-лігах Європи.

28 липня українець відзначився феноменальним ударом в матчі 37-го туру чемпіонату Італії в Серії А проти "Парми".

Руслан вийшов на заміну в перерві замість Маріо Пашаліча і на 70-й хвилині ударом зі штрафного зрівняв рахунок - 1:1.