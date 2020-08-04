Малиновський увійшов до списку найкращих гравців чемпіонату Італії

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський посів 38-е місце в рейтингу найкращих гравців італійської Серії А в сезоні 2019/20.

Як повідомляє Telegram-канал "ДжанлукаЛападула", найкращим футболістом чемпіонату за версією авторитетного порталу La Gazzetta dello Sport став нападник "Ювентуса" Пауло Дібала, на другій позиції опинився найкращий бомбардир першості Чіро Іммобіле з "Лаціо", а замкнув трійку Кріштіану Роналду.

Малиновський посів восьме місце серед гравців "Аталанти", які потрапили в першу сотню. Зазначимо, що нашому співвітчизнику вдалося випередити таких зіркових футболістів, як Дріса Мертенса і Лоренцо Інсіньє з "Наполі", Гонсало Ігуаїна з "Ювентуса" і Генріха Мхітаряна з "Роми".

La Gazzetta dello Sport склала рейтинг найкращих гравців Серії А 2019/20 Telegram-канал "ДжанлукаЛападула"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму дебютному сезоні в Серії А Малиновський завоював з "Аталантою" "бронзу".