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Малиновський увійшов до п'ятірки найкращих атакувальних півзахисників чемпіонату Італії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,1 т.
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський увійшов до п'ятірки найкращих атакувальних півзахисників чемпіонату Італії.

Атакувальний півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський посів п'яте місце у списку найкращих гравців італійської Серії А на своїй позиції.

Як повідомляє видання Zbirna, за версією статистичного порталу InStat, наш співвітчизник розділив п'яту позицію з Фабіаном Руїсом з "Наполі". Найкращим атакувальним півзахисником чемпіонату був визнаний одноклубник Малиновського Алехандро Гомес, а на другому та третьому місцях опинилися представники "Лаціо" Луїс Альберто і Сергій Мілінкович-Савич, відповідно.

Малиновський розділив п'яте місце в рейтингу найкращих атакувальних півзахисників чемпіонату Італії

Малиновський розділив п'яте місце в рейтингу найкращих атакувальних півзахисників чемпіонату Італії Zbirna

Відзначається, що в ході дослідження були проаналізовані ігрові показники 47 футболістів, які провели на полі не менше 1000 хвилин.

Малиновський взяв участь у 34 матчах "Аталанти" в Серії А, але відіграв тільки 44% з максимально можливого часу. На його рахунку вісім голів і шість результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець зайняв 38-е місце в рейтингу найкращих футболістів Серії А в сезоні 2019/20.

Чемпіонат ІталіїФК АталантаРуслан Малиновський
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