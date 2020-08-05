Малиновський увійшов до п'ятірки найкращих атакувальних півзахисників чемпіонату Італії

Атакувальний півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський посів п'яте місце у списку найкращих гравців італійської Серії А на своїй позиції.

Як повідомляє видання Zbirna, за версією статистичного порталу InStat, наш співвітчизник розділив п'яту позицію з Фабіаном Руїсом з "Наполі". Найкращим атакувальним півзахисником чемпіонату був визнаний одноклубник Малиновського Алехандро Гомес, а на другому та третьому місцях опинилися представники "Лаціо" Луїс Альберто і Сергій Мілінкович-Савич, відповідно.

Малиновський розділив п'яте місце в рейтингу найкращих атакувальних півзахисників чемпіонату Італії Zbirna

Відзначається, що в ході дослідження були проаналізовані ігрові показники 47 футболістів, які провели на полі не менше 1000 хвилин.

Малиновський взяв участь у 34 матчах "Аталанти" в Серії А, але відіграв тільки 44% з максимально можливого часу. На його рахунку вісім голів і шість результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець зайняв 38-е місце в рейтингу найкращих футболістів Серії А в сезоні 2019/20.