Малиновський увійшов до десятки найкращих виконавців штрафних у FIFA 21

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський увійшов до десятки найкращих виконавців штрафних ударів у футбольному симуляторі FIFA 21.

Як повідомляється на офіційному сайті EA Sports, наш співвітчизник посів десяте місце в списку з рейтингом 88. Загальний рейтинг нашого футболіста – 79. Найкращим виконавцем стандартних положень у грі став нападник "Барселони" Ліонель Мессі (94), другу позицію зайняв півзахисник "Вільярреала" Дані Пареха (93), а третю – Міралем П'яніч з "Барселони" (92).

Повністю список десяти найкращих гравців за цим критерієм виглядає наступним чином:

1. Ліонель Мессі ("Барселона") – рейтинг штрафних ударів 94 – загальний рейтинг 93;

2. Дані Парехо ("Вільярреал") – 93 – 85;

3. Міралем П'яніч ("Барселона") – 92 – 85;

4. Еніс Барді ("Леванте") – 91 – 79;

5. Себастьян Джовінко ("Аль-Хіляль") – 91 – 80;

6. Сюнсуке Накамура ("Йокогама") – 90 – 65;

7. Неймар (ПСЖ) – 89 – 91;

8. Джеймс Уорд-Прауз ("Саутгемптон") – 89 – 79;

9. Роберт Сков ("Хоффенхайм") – 89 – 75;

10. Руслан Малиновський ("Аталанта") – 88 – 79.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивний журналіст Олексій Андронов розповів, що Малиновському запропонували покинути "Аталанту" через росіянина.