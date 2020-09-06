Малиновський про вчинок іспанців в аеропорту: буде подвійна мотивація перемогти

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський різко висловився на адресу працівників іспанського аеропорту напередодні матчу Ліги націй з Іспанією.

Наш футболіст зазначив, що після такого вчинку у команди буде додатковий стимул на футбольному полі.

"Прилетіли в Іспанію. Медперсонал до 10 вечора тримали в аеропорту, при тому, що всі люди просто проходили, ніяких питань до них не було. А у нас вирішили валізи перевірити. Це показує, як до нас ставляться. Тому це подвійна мотивація, щоб вийти і показати хорошу гру", – сказав Малиновський в ефірі "Футбол NEWS".

На думку Руслана, на рівні збірних, коли приїжджають такі команди, треба якось більш шанобливо ставитися.

"А у нас навіть не було можливості отримати масаж за два дні до гри і відновитися. Хлопці втомилися: дорога далека, в аеропорту були. Тому тримаємо це в голові", – підсумував гравець "Аталанти".

За інформацією журналістів, в аеропорту також затримався і багаж українців, який доставили в готель лише ввечері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Іспанія –Україна розпочнеться 6 вересня в 21:45. Був опублікований список телеканалів, які покажуть гру в прямому ефірі.