МоваЯзык

Топтеми:

Малиновський про вчинок іспанців в аеропорту: буде подвійна мотивація перемогти

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
4,6 т.
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський незадоволений ставленням до збірної України.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський різко висловився на адресу працівників іспанського аеропорту напередодні матчу Ліги націй з Іспанією.

Наш футболіст зазначив, що після такого вчинку у команди буде додатковий стимул на футбольному полі.

"Прилетіли в Іспанію. Медперсонал до 10 вечора тримали в аеропорту, при тому, що всі люди просто проходили, ніяких питань до них не було. А у нас вирішили валізи перевірити. Це показує, як до нас ставляться. Тому це подвійна мотивація, щоб вийти і показати хорошу гру", – сказав Малиновський в ефірі "Футбол NEWS".

На думку Руслана, на рівні збірних, коли приїжджають такі команди, треба якось більш шанобливо ставитися.

"А у нас навіть не було можливості отримати масаж за два дні до гри і відновитися. Хлопці втомилися: дорога далека, в аеропорту були. Тому тримаємо це в голові", – підсумував гравець "Аталанти".

За інформацією журналістів, в аеропорту також затримався і багаж українців, який доставили в готель лише ввечері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Іспанія –Україна розпочнеться 6 вересня в 21:45. Був опублікований список телеканалів, які покажуть гру в прямому ефірі.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол