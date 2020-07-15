Малиновський отримав найвищу оцінку за матч чемпіонату Італії

Михайло Морозов Футбол 09:45, 15.07.2020

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський отримав 10 балів за матч італійської Серії А проти "Брешії" і став найкращим гравцем поєдинку.

Авторитетний портал WhoScored поставив найвищу оцінку нашому співвітчизнику, який забив фірмовий гол гарматним ударом з-за меж штрафного і віддав дві результативні передачі.

Малиновський отримав 10 балів і звання кращого гравця матчу
WhoScored.com

Відзначимо, що на рахунку Малиновського вже сім голів і п'ять асистів в італійській Серії А. Він з'являвся на полі в 29 матчах чемпіонату.

Перемога над "Брешією" з рахунком 6:2 тимчасово вивела "Аталанту" на друге місце в таблиці, але "Лаціо" й "Інтер" обженуть команду з Бергамо, якщо виграють свої поєдинки 33-го туру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому матчі Серії А Малиновський відзначився голом у ворота "Ювентуса" і був названий найкращим гравцем поєдинку.

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