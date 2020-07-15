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Малиновський отримав найвищу оцінку за матч чемпіонату Італії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,5 т.
Руслан Малиновський отримав найвищу оцінку за матч чемпіонату Італії

Руслан Малиновський отримав найвищу оцінку за матч чемпіонату Італії.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський отримав 10 балів за матч італійської Серії А проти "Брешії" і став найкращим гравцем поєдинку.

Авторитетний портал WhoScored поставив найвищу оцінку нашому співвітчизнику, який забив фірмовий гол гарматним ударом з-за меж штрафного і віддав дві результативні передачі.

Малиновський отримав 10 балів і звання кращого гравця матчу

Малиновський отримав 10 балів і звання кращого гравця матчу WhoScored.com

Відзначимо, що на рахунку Малиновського вже сім голів і п'ять асистів в італійській Серії А. Він з'являвся на полі в 29 матчах чемпіонату.

Перемога над "Брешією" з рахунком 6:2 тимчасово вивела "Аталанту" на друге місце в таблиці, але "Лаціо" й "Інтер" обженуть команду з Бергамо, якщо виграють свої поєдинки 33-го туру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому матчі Серії А Малиновський відзначився голом у ворота "Ювентуса" і був названий найкращим гравцем поєдинку.

Чемпіонат ІталіїФК АталантаРуслан Малиновський
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