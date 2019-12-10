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10 грудня • оновлено в 16:42
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Малиновський і Ко знову рвуть скептиків: топподії українців у Європі

1.5т
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Нічого собі вікенд для України! Українські футболісти, наче змовившись, видали справжній парад голів у Європі, забиваючи на будь-який смак і будь-якому супернику!

Загалом же у минулих турах своїх ліг відразу 8 українців забило 9 голів – небувала раніше результативність для українського легіону. Починаючи суперударом Руслана Малиновського та закінчуючи пробудженням Артема Кравця. Були і неймовірні, і красиві, і переможні голи – воістину зухвала відповідь скептикам щодо українських футболістів!

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Руслан Малиновський: дебютний – традиційною гарматою під поперечину

Півзахисник Руслан Малиновський вже відкрив рахунок своїм голам за "Аталанту", але справа була у Лізі чемпіонів проти "Манчестер Сіті", коли Руслан реалізував пенальті. Минулого ж вихідного хавбек спромігся на дебютний гол за "Аталанту" в Серії А. І не просто відправив м'яч у сітку, а зробив це крутим дальнім ударом у своєму стилі з лівої!

У чемпіонаті Італії українець зіграв за "Аталанту" вже 12 матчів (4 в основі), забивши 1 гол. Команда Малиновського перебуває на 6 місці у турнірній таблиці (29 очок), відстаючи від 5-ї позиції на один бал.

Два Романи – сила і перемога

У Бельгії (зокрема у "Генті") нинішній сезон проходить під знаком гри українців, і багато в чому завдяки суперрезультативності форварда Романа Яремчука. Але вже другий матч поспіль в ногу із Яремчуком йде і його партнер, хавбек Роман Безус. У матчі минулого туру ліги проти "Зюлте-Варегем" Безус відмінно розрядив свою "гармату" у ближній кут (вже 5-й гол у сезоні)!

Незабаром і сам Яремчук підтримав співвітчизника, забивши вже 17-й гол за "Гент" в усіх турнірах (10-й – у чемпіонаті). Але нападник, на відміну від тезка Безуса, відзначився завдяки грамотному відкриванню у штрафну та виграній дуелі у воротаря.

(гол Безуса 0:33, гол Яремчука –​​​​​​​ 3:10)

"Гент" на сьогодні йде другим у таблиці, відстаючи від лідера "Брюгге" на 7 очок. Однак водночас команду українців на відстані в 1 бал переслідують "Антверпен" і "Стандард".

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Підопічний Реброва зробив справжню красу, але голи зійшли "нанівець"

Було на що подивитися в цей вікенд і в Угорщині, де за "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва грають Олександр Зубков та Ігор Харатін. "Фраді" в останньому на сьогодні турі грали проти "Академії Пушкаша", в ворота якої два м'ячі відвантажив Зубков. Перший гол явно претендує на найкращий м'яч туру та всього чемпіонату!

(голи Зубкова на відео 1:09 і 2:03)

Щоправда, в результаті "Ференцварош" також і пропустив двічі, не втримавши перемогу і закінчивши гру внічию – 2:2. Втім, команда Реброва перебуває в ролі лідера чемпіонату Угорщини, випереджаючи найближчого переслідувача на 4 бали.

Артем Кравець прокинувся та нагадує про себе вперше за півроку

Форварда турецького "Кайсеріспору" Артема Кравця вже почали списувати з рахунків, але минулого тижня Артем нагадав про себе – спочатку українець забив у Кубку Туреччини, а вже в наступному поєдинку відзначився вперше в нинішньому чемпіонаті. До цього часу Кравець не забивав 6 із лишком місяців (востаннє – 19 травня ще у минулому сезоні чемпіонату Туреччини).

У цьому сезоні Кравець зіграв за "Кайсеріспор" всього 3 гри, пропустивши початок сезону через операцію на спині. Команда українця поки йде на 17-те, передостаннє, місце у чемпіонаті, маючи в активі лише 10 очок та випереджаючи аутсайдера всього на 1 бал.

Знову Туреччина, а також Данія: де ще забивали українці у минулий вікенд

Крім перерахованих вище голів також відзначилися й інші наші "легіонери". У Туреччині за першоліговий "Бурсаспор" також другий матч поспіль забиває Євген Селезньов, а дебютним голом за "Різеспор" в цьому сезоні трохи раніше у Кубку Туреччини відзначився ексдинамівець Микола Морозюк. Також у Данії гольовий хід українців підтримав й ексфорвард "Дніпра" Артем Довбик, який забив за місцевий "Сеннерюск".

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Автор
Олекса Вітер
Теми
Чемпіонат Італії чемпіонат Бельгії чемпіонат Туреччини українці за кордоном
Особи
Артем Кравець Роман Яремчук Роман Безус Руслан Малиновський Євген Селезньов Микола Морозюк
Теги
ФК Аталанта Гент
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