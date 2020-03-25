Мальдіні розповів, чим лікувався від коронавiрусу

Легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус розповів, якими ліками лікувався під час хвороби.

Паоло Мальдіні

"Вживав тільки тахіпірін (аналог парацетамолу). Жодних противірусних препаратів, тому що проблем із диханням у мене не було. Потім я дізнався, що друг, з яким я бачився 23 лютого, хворий на коронавірус. Я вже розумів, що заразився. Відчував, що це не грип. Тим більше, я щеплений від грипу. Звичайно, трохи переживав. У мого друга були проблеми з диханням, він потрапив до лікарні в Лен'яно, не спить, у нього жахіття... Мені легше. Я просто проводжу 18 днів з родиною", – зазначив Паоло в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 24 березня в Італії було зафіксовано 69176 випадків захворювання, померли 6820 осіб, це найбільший показник смертності від Covid-19 у світі.

Раніше Мальдіні назвав головні симптоми, яких зазнав під час хвороби.

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