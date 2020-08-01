Максимов порадив Зеленському "дати зелене світло" олігархам

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов вважає, що для того, щоб підвищити рівень українського футболу необхідно, щоб президент України Володимир Зеленський перестав обмежувати олігархів.

На думку Максимова, як живе країна – так розвивається і футбол.

"Коли країна розвивалася, то люди вкладали в футбол. Щоб футбол повернувся все залежить від однієї людини, від головного тренера – Зеленського. Сказав би кожному: "Ярославський – ти відповідаєш за "Металіст". Дай зелене світло і якийсь шматочок на футбол. З зуба повиколупували і викинули б, щоб ніхто не бачив. Команду бери і відповідай. І так би знайшли 14-15 олігархів і дали їм зелене світло на певний час, наприклад, на 2 роки хоча б. І все, у нас би знову народ пішов на стадіони", – сказав Максимов в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максимов пояснив, чому не випустив 16-річного голкіпера збірної України на серію пенальті в Кубку країни.