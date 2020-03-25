Воротар "Спартака" Олександр Максименко висміяв росіян, які піддаються паніці, пов'язаної з коронавірусом.

"Я не впадаю в загальнолюдську паніку. Люди взагалі з глузду з'їхали: гречку, туалетний папір скуповують. Цього взагалі не зрозумію, чисто російські наші люди. Трохи що – відразу в магазин все скуповувати, тушонку. У мене все свіже: купив, поїв – все", – розповів Максименко в інтерв'ю YouTube-каналі збірної Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через поширення по світу коронавируса в Росії почали продавати "цілющі" банки, протигази проти інфекції і заговорений воду.

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