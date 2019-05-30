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Максим Сухенко
Максим Сухенко
Спортивний журналістВсі статті автора

Синя аномалія Ліги Європи. А тут ще й Абрамович прилетів ...

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Коли Азар з пенальті зробив рахунок 3:0, так і хотілося вигукнути "да ладно". Але ні - Європа ж, другий за значимістю турнір, єврокубок, команди з батьківщини футболу, самого Лондона! Як можна?

Однак. Фінал вийшов як занадто поганим, так і занадто казковим. Після рівноцінного (навіть з невеликою перевагою "Арсеналу") першого тайму "каноніри" виходять на другу половину "безпорадними кошенятами" і за 22 хвилини пускають 4 голи. Ріллі?

Гравці "Арсеналу" отримали лише втішні медалі за участь в Лізі Європи. Або не тільки?

Гравці "Арсеналу" отримали лише втішні медалі за участь в Лізі Європи. Або не тільки?

Напередодні чимало обговорювалося, чому саме "Челсі" вважається фаворитом? ОК, підйом в кінці сезону, топ-виконавці, позитив від "бронзи" в АПЛ. Але з іншого боку - численні травми, розхитана ситуація з Саррі, непотрібний "товарняк" в США, після чого Лофтус-Чік вилетів, а Саррі метав блискавки. З цим усім "Челсі" повинен був вийти на бадьоренький та менш проблемний "Арсенал", у якого й мотивації взяти трофей було більше (щоб так потрапити в Лігу чемпіонів, куди "Челсі" вже потрапив з АПЛ).

І перший тайм показав, що "Челсі" чи не тягнув на повну проти "Арсенала", то чи не хотів тягнути. Так, пішли на перерву з 0:0, але тільки тому, що сам "Арсенал" дозволив.

Єдиними розумними залишалися букмекери. До самого стартового свистка вони виділяли фаворитом саме "Челсі", а на перемогу "Арсеналу" кф взагалі був більше 3 (десь досягав і 3,5). І навіть під час перерви на перемогу "канонірів" давали 3,6. А успіх "Челсі" спокійно як і раніше оцінювався в районі 2.

Але настала перша половина другого тайму, і почалося шоу. Шоу гри оборони "Арсеналу" на рівні шкільної команди, шоу безглуздих втрат на своїй половині поля і майстер-клас із заробляння пенальті. У такого "Арсеналу" виграло б навіть нинішнє "Динамо" (а то й "Ворскла"). І все це різко після відпочинку та установки-підтримки від тренера. Емері сказав команді припинити грати та збиратися додому?

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Так, буває всяке. І буває не тільки в азіатському футболі або нижчих лігах України. Ніхто не безгрішний. До того ж, в ситуації на кшталт цього фіналу спрацьовує принцип "виграє той, кому більше треба".

І більше потрібно було саме "Челсі". Щоб зберігати високий статус і фактом завоювання єврокубка тиснути на УЄФА в процесі апеляції рішення заборони трансферів. Щоб накинути пару мільйонів на ціну Азара, який провів "сіруватий" сезон в цілому, але нібито став героєм фіналу. Щоб врешті-решт один президент одного "синього" клубу нагадав про свою могутність. Мовляв, "у мене клуб такий, що і без статусного тренера з купою проблем можна брати трофеї". Тим більше, Роман Абрамович, який через проблеми з англійським законодавством зараз так рідко відвідує матчі "Челсі", особисто прилетів в Баку.

Чудеса бувають. Навіть у фіналі Ліги Європи. Вірте в чудеса - тоді й футбол стане зрозуміліше та "світліше".

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
Ліга Європи
Особи
Роман АбрамовичУнаї ЕмеріЕден АзарПетр Чех
Теги
ФК ЧелсіФК Арсенал ЛондонФК Динамо Київ
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