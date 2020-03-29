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29 березня • оновлено в 15:38
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Максим Калиниченко звернувся до "розумних, які не вірять в пандемію"

1.5т
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Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко закликав усіх, хто не навіть вірить в пандемію коронавируса обов'язково залишатися вдома.

"Сьогодні світ поділився на панікерів – тих, хто сидить удома – і на розумних – кому все пох*й. Завтра він може поділитися на живих і на не дуже. Розумні, не треба мені розповідати про світову змову, просто проявіть розсудливість – посидьте вдома", – написав Калиниченко у себе в Twitter.

Ексфутболіст збірної України звернувся до "розумних, які не вірять в пандемію"

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому український боксер Василь Ломаченко заявив, що в ситуації, що склалася з пандемією коронавiрусу дуже важливо не піддаватися паніці і закликав усіх бути обережними і уважно слухайте рекомендації влади.

23 березня екстренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавiрусу. COVID-19 погіршив і без того поганий стан тренера.

Раніше від коронавiрусу помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс. Також перший випадок зараження коронавірусів був виявлений в футбольному клубі "Барселона".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Калиниченко
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