Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко закликав усіх, хто не навіть вірить в пандемію коронавируса обов'язково залишатися вдома.

"Сьогодні світ поділився на панікерів – тих, хто сидить удома – і на розумних – кому все пох*й. Завтра він може поділитися на живих і на не дуже. Розумні, не треба мені розповідати про світову змову, просто проявіть розсудливість – посидьте вдома", – написав Калиниченко у себе в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому український боксер Василь Ломаченко заявив, що в ситуації, що склалася з пандемією коронавiрусу дуже важливо не піддаватися паніці і закликав усіх бути обережними і уважно слухайте рекомендації влади.

23 березня екстренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавiрусу. COVID-19 погіршив і без того поганий стан тренера.

Раніше від коронавiрусу помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс. Також перший випадок зараження коронавірусів був виявлений в футбольному клубі "Барселона".

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