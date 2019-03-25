Люксембург - Україна: відео голів відбору на Євро-2020

Збірна України з футболу у другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 обіграла команду Люксембургу - 1:2. Поєдинок проходив в центрі столиці карликової держави на мультиспортивному стадіоні "Жозі Бартель".

Люксембург - Україна

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Люксембург – Україна 1:2

Голи: 1:0 – 34 Тюрпель,

1:1 – 40 Циганков.

1:2 – 90, автогол Родрігес.

Люксембург – Моріс, Карлсон, Мальгет, Шано, Янс, Баррейро, Мартінс Перейра, Тілль (Бенсі, 74), Тілль (Муч, 90), Родрігес, Тюрпель.

Україна – Пятов, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Бутко (Караваєв, 79; Буяльський, 87), Коноплянка, Циганков, Зінченко, Малиновський, Безус (Яремчук, 64), Мораес.

Попередження: Баррейро (45), Бурда (48), Шано (51), Мальгет (62), Бутко (63), Карлсон (90).

Нагадаємо, що наша національна команда в 1-му турі кваліфікації на Євро-2020 сенсаційно зіграла внічию з Португалією. Цей результат викликав заздрість у Росії.

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