Люксембург - Україна: огляд матчу

Збірна України здобула важку виїзну перемогу над Люксембургом у другому турі відбору на Євро-2020. Зустріч на стадіоні "Жозі Бартель" завершилася з рахунком 1:2.

Люксембург - Україна

Наша команда, як і припускали букмекери володіла ініціативою, але пропустила першою. Надалі підопічні Андрія Шевченка нарощували перевагу, однак довести гру до потрібного результату допоміг лише автогол на 92-й хвилині.

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Нагадаємо, що наша національна команда в 1-му турі кваліфікації на Євро-2020 сенсаційно зіграла внічию з Португалією. Цей результат викликав заздрість у Росії.

Виступ футболіста нашої команди Олександра Зінченка викликала справжній фурор в Англії. Фанати "Манчестер Сіті" виявилися вражені талантом українця.

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