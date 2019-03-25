МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Люксембург - Україна: огляд матчу

Читати матеріал російською

Збірна України здобула важку виїзну перемогу над Люксембургом у другому турі відбору на Євро-2020. Зустріч на стадіоні "Жозі Бартель" завершилася з рахунком 1:2.

Люксембург - Україна

Люксембург - Україна

Наша команда, як і припускали букмекери володіла ініціативою, але пропустила першою. Надалі підопічні Андрія Шевченка нарощували перевагу, однак довести гру до потрібного результату допоміг лише автогол на 92-й хвилині.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд цієї зустрічі.

Новини
У Португалії зганьбилися зі збірною України: фотофакт

Нагадаємо, що наша національна команда в 1-му турі кваліфікації на Євро-2020 сенсаційно зіграла внічию з Португалією. Цей результат викликав заздрість у Росії.

Виступ футболіста нашої команди Олександра Зінченка викликала справжній фурор в Англії. Фанати "Манчестер Сіті" виявилися вражені талантом українця.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Люксембург - Україна" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Люксембург - УкраїнаЄвро-2020
Місце
ЛюксембургЛюксембург
Теги
збірна Люксембургу з футболузбірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки