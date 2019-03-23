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Люксембург – Україна: названо фаворита матчу

2.2тЧитати матеріал російською

Збірна України зіграє другий матч кваліфікації Євро-2020 на виїзді з Люксембургом. Поєдинок відбудеться 25 березня о 21:45 за київським часом.

Перед матчем букмекери дали прогнози на переможця цієї зустрічі. "Жовто-сині" є беззаперечними фаворитами протистояння. На перемогу підопічних Андрія Шевченка аналітики дають коефіцієнт 1,28, в той час як на Люксембург цей показник становить 10. На нічию у зустрічі можна поставити за 5,5.

Люксембург – Україна: названо фаворита матчу

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Нагадаємо, що Люксембург на даний момент є лідером групи В. У першому матчі відбору на континентальну першість команда Люка Хольца обіграла Литву 2:1. А ось головні претенденти на лідерство квінтету – Португалія та Україна – розійшлися миром, не забиваючи один одному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії захопилися грою збірної України проти Португалії в матчі кваліфікації чемпіонату Європи, поставивши їх в приклад своїй команді. Підопічні Станіслава Черчесова програли в першій зустрічі відбору на континентальну першість бельгійської команді.

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Тема
Євро-2020
Тег
збірна України з футболу
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