Люксембург – Україна: дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

Збірна України в понеділок, 25 березня, проведе свій другий матч відбіркового турніру до чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
Після нічиї в Португалії команда Андрія Шевченка зіграє на виїзді з Люксембургом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Люксембург – Україна. Початок гри – о 21:45 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАЇНА
Підтримати нашу команду можна буде біля екранів телевізорів. Пряму трансляцію з Люксембургу проведе телеканал "Футбол 1", де трансляцію буде супроводжувати традиційна аналітична студія.
Крім того, гру можна буде спостерігати в прямому ефірі на російському каналі "Матч! Футбол3".
ПРОГНОЗ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАЇНА
Беззаперечним фаворитом зустрічі вважається українська збірна. Ставки на перемогу "жовто-синіх" приймаються з коефіцієнтом 1,28.
Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх Люксембургу досягають рівня 10,0.
Тарас Степаненко
ЛЮДИ В ЧОРНОМУ
Судити поєдинок в Люксембурзі буде бригада арбітрів з Фінляндії, яку очолить Маттіус Гестраніус.
На лініях йому допомагатимуть Ян-Петер Аравірта та Мікко Алакаре. В якості четвертого арбітра виступить Петрі Вільянов.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:
– Ми їдемо до лідера групи. На нас чекає важлива гра, і ми зобов'язані серйозно до неї готуватися. У роздягальні я сказав хлопцям, що матч з Португалією треба скоріше забувати, швидше відновлювати сили і готуватися до важливого матчу з Люксембургом. Однозначно будуть заміни. Будемо аналізувати, вивчати стан футболістів, але відразу говорю, що заміни будуть. Ротації не уникнути.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Люксембург: Моріс – Шано, Жерсон, Карлсон, Перейра, Да Мота, Тілл, Баррейру, Янс, Родрігес, Тілль.
Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Циганков, Коноплянка, Малиновський, Мораес
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ
Команди тричі зустрічалися одна з одною, і всі три матчі завершилися з однаковим рахунком на користь українців – 3:0. Перша гра відбулася напередодні ЧС-2006.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Шахтаря" Марлос розповів, як наставник "гірників" Паулу Фонсека допоміг Україні зупинити Португалію.
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