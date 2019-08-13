"Людина без лайна": відомий коментатор заступився за Леоненка

Відомий український коментатор Віктор Вацко розповів про своє ставлення до колишнього форварда "Динамо" (Київ), а тепер - телеведучого Віктора Леоненка.

"Вітя був топовим футболістом, зараз в УПЛ немає нападника такого рівня. Це людина зі своєю точкою зору, з якою я в 80% випадків не згоден. Леон - прямий, без лайна і без каменя за пазухою", - сказав Вацко в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

За словами журналіста, Леоненко - прямолінійна людина, що думає, те й говорить.

Віктор Леоненко footboom.com

"Леоненко в порядку, він знайшов свою нішу і зайняв її. До нього не потрібно ставитися так, як ставляться багато хто. Я не можу сказати, що він мудак", - зазначив Вацко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний екс-форвард Віктор Леоненко заступився за Ярослава Ракицького, який перейшов в російський "Зеніт".

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