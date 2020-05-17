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17 травня • оновлено в 12:44
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"Люди продовжують вмирати": тренер розповів про ситуацію в Італії

1.4т
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Колишній головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі вважає марним відновлення в червні розіграшу Серії А, яка в даний час призупинена через пандемію коронавiрусу.

Чезаре Пранделлі

Чезаре Пранделлі

"Не розумію, чому б нам не почекати, поки ситуація не проясниться. Ми можемо відновити чемпіонат в липні, а не в червні. Це правда, що футбол змушує забути про багато речей на 90 хвилин. Але не думаю, що вболівальники обов'язково хочуть бачити футбольні матчі саме зараз. Не впевнений, що не боявся б грати, якби зараз був футболістом. Ця ситуація зачіпає всю Італію. Люди продовжують вмирати кожен день. Вважаю, що нам варто почекати", - наводить слова Пранделлі Corriere di Brescia.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський журналіст Георгій Кудінов розповів, як проходив лікування від коронавiрусу в італійській клініці.

Крім того, легендарний футболіст Паоло Мальдіні, що хворiв на коронавірус, визначив головні симптоми хвороби.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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