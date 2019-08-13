"Люблю тебе, Москва!" Скандал на футбольному матчі у Львові отримав продовження

Львівська міська рада скерувала звернення виконавчому директору КФ "Карпати" Ростиславу Ящишину з вимогою пояснити інцидент перед футбольним матчем у Львові, де звучала пісня зі словами "Люблю тебе, Москва".

Про це повідомляється на офіційному сайті. "Вважаємо неприпустимими подібні інциденти. Тому, звертаємося до вас з проханням провести службове розслідування цього інциденту", – сказано в заяві.

"Карпати" - "Маріуполь" sport.ua

Відзначимо, що Ящишин після того, що сталося, заявив, що треба вибачитися за інцидент, а потім знайти, хто це зробив, тому що "така лажа не повинна пройти безкарно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент стався перед матчем 3-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі "Карпати" - "Маріуполь" (1: 1).

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