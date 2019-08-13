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"Люблю тебе, Москва!" Скандал на футбольному матчі у Львові отримав продовження

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Львівська міська рада скерувала звернення виконавчому директору КФ "Карпати" Ростиславу Ящишину з вимогою пояснити інцидент перед футбольним матчем у Львові, де звучала пісня зі словами "Люблю тебе, Москва".

Про це повідомляється на офіційному сайті. "Вважаємо неприпустимими подібні інциденти. Тому, звертаємося до вас з проханням провести службове розслідування цього інциденту", – сказано в заяві.

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"Карпати" - "Маріуполь"

"Карпати" - "Маріуполь"

sport.ua

Відзначимо, що Ящишин після того, що сталося, заявив, що треба вибачитися за інцидент, а потім знайти, хто це зробив, тому що "така лажа не повинна пройти безкарно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент стався перед матчем 3-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі "Карпати" - "Маріуполь" (1: 1).

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Львів
Тег
ФК Карпати
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мля...не страна, а продолжение фильма Свадьба в Малиновке!!!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А еще в Киеве на чемпионате Европы по прыжкам в воду неоднократно исполняли гимн "ахрессора". С этим тоже необходимо разобраться!
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филипп филипыч
филипп филипыч
где расследование за песню: "продай мне уголь, москва!" это не то что песня это просто праздник))
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