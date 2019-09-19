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19 вересня • оновлено в 17:14
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Любитель георгіївської стрічки: ексдружина звинуватила Тимощука

1.7т Читати матеріал російською

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька звинуватила ексгравця "Шахтаря" і "Зеніта" у відсутності позиції щодо війни між Україною і Росією.

Анатолій Тимощук

Анатолій Тимощук

Instagram

"Георгіївська стрічка заборонена в Україні після подій на Донбасі. Толік на словах нібито розділяє державну політику, а насправді ж позиції у нього немає (Тимощук неодноразово був помічений із георгіївською стрічкою у Санкт-Петербурзі. — Ред.). Так буває, коли люди не докопуються до суті. Всього ж не розкажеш. Ось мене запитують про гроші, аліменти, суди. Але це ж тільки частина пазла. І я не бачу сенсу кожному все розжовувати", — сказала Навроцька в інтерв'ю виданню "Советский спорт".

Надія також розповіла про свого родича, який загинув на війни на Донбасі.

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"У мене був зведений брат Максим. Практично все доросле життя він прожив в Італії, але повернувся і став до лав регулярної армії, пішов захищати свою країну, де був застрелений снайпером. Не будемо заглиблюватися у відносини між Росією і Україною. Просто хочу сказати: представники російських органів передали свої співчуття. Ну, ось війна, так трапилося. Однак від родичів Анатолія — жодного дзвінка. Не мені, хоча би моєму вітчиму Ігорю, якого наші діти завжди називали дідусем. Чому люди з іншого боку приносять співчуття, а ці мовчать? Це такий біль", — додала колишня дружина футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Навроцька заявляла, що завдяки співпраці з російськими спецслужбами, Тимощук зумів вивести в РФ всі свої кошти, зароблені за час кар'єри.

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Особи
Анатолій Тимощук Надія Навроцька
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты животные, а Россия знает что вы с ней воюете? Вот вы жалкие трусы, придумали войну чтоб гнобить местное население...
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Обоз в очередной раз пробил дно: Жена в разводе - источник сплетен, а не информации.
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руденко евгений
руденко евгений
конечно не имеет - бабки и патриотизм совместимы далеко не всегда...
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