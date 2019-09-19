Любитель георгіївської стрічки: ексдружина звинуватила Тимощука

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька звинуватила ексгравця "Шахтаря" і "Зеніта" у відсутності позиції щодо війни між Україною і Росією.

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"Георгіївська стрічка заборонена в Україні після подій на Донбасі. Толік на словах нібито розділяє державну політику, а насправді ж позиції у нього немає (Тимощук неодноразово був помічений із георгіївською стрічкою у Санкт-Петербурзі. — Ред.). Так буває, коли люди не докопуються до суті. Всього ж не розкажеш. Ось мене запитують про гроші, аліменти, суди. Але це ж тільки частина пазла. І я не бачу сенсу кожному все розжовувати", — сказала Навроцька в інтерв'ю виданню "Советский спорт".

Надія також розповіла про свого родича, який загинув на війни на Донбасі.

"У мене був зведений брат Максим. Практично все доросле життя він прожив в Італії, але повернувся і став до лав регулярної армії, пішов захищати свою країну, де був застрелений снайпером. Не будемо заглиблюватися у відносини між Росією і Україною. Просто хочу сказати: представники російських органів передали свої співчуття. Ну, ось війна, так трапилося. Однак від родичів Анатолія — жодного дзвінка. Не мені, хоча би моєму вітчиму Ігорю, якого наші діти завжди називали дідусем. Чому люди з іншого боку приносять співчуття, а ці мовчать? Це такий біль", — додала колишня дружина футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Навроцька заявляла, що завдяки співпраці з російськими спецслужбами, Тимощук зумів вивести в РФ всі свої кошти, зароблені за час кар'єри.

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