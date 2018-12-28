Ляп року: італійський воротар забив курйозний гол у свої ворота

Воротар "Асколі" Філіппо Перукіні відзначився жахливим ляпом у матчі другого за значимістю дивізіону чемпіонату Італії. Під час поєдинку проти "Палермо" на виїзді італійський голкіпер забив дивний м'яч в свої ворота.

Інцидент стався на 26-й хвилині зустрічі. Захисник відпасував м'яч Перукіні, який у воротарському майданчику почав обігрувати суперника і в підсумку закотив снаряд у свої ворота.

In Serie A, Ascoli's goalkeeper did this against Palermo. 😂 pic.twitter.com/NeRdREbbjt - Football HQ (@FootbaII_HQ) 27 грудня 2018 р

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Поєдинок "Асколі" програв з розгромним рахунком 3:0. Крім автоголу у воротах гостей відзначилися Шимінскі і Чочев. Таким чином, "Асколі" продовжив свою безвиграшну серію до чотирьох матчів.

"Палермо" - "Асколі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко, якому Андрій Шевченко довірив місце в основному складі збірної України, відзначився жахливим ляпом у матчі Ліги націй проти Словаччини. Воротар національної команди пропустив прикрий гол в середині першого тайму.