Ляп року: італійський воротар забив курйозний гол у свої ворота

Воротар "Асколі" Філіппо Перукіні відзначився жахливим ляпом у матчі другого за значимістю дивізіону чемпіонату Італії. Під час поєдинку проти "Палермо" на виїзді італійський голкіпер забив дивний м'яч в свої ворота.

Інцидент стався на 26-й хвилині зустрічі. Захисник відпасував м'яч Перукіні, який у воротарському майданчику почав обігрувати суперника і в підсумку закотив снаряд у свої ворота.

In Serie A, Ascoli's goalkeeper did this against Palermo. 😂 pic.twitter.com/NeRdREbbjt