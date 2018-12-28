МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Ляп року: італійський воротар забив курйозний гол у свої ворота

7.6тЧитати матеріал російською

Воротар "Асколі" Філіппо Перукіні відзначився жахливим ляпом у матчі другого за значимістю дивізіону чемпіонату Італії. Під час поєдинку проти "Палермо" на виїзді італійський голкіпер забив дивний м'яч в свої ворота.

Інцидент стався на 26-й хвилині зустрічі. Захисник відпасував м'яч Перукіні, який у воротарському майданчику почав обігрувати суперника і в підсумку закотив снаряд у свої ворота.

Новини
Головний невдаха фіналу ЛЧ в Києві знову відзначився курйозним ляпом

Поєдинок "Асколі" програв з розгромним рахунком 3:0. Крім автоголу у воротах гостей відзначилися Шимінскі і Чочев. Таким чином, "Асколі" продовжив свою безвиграшну серію до чотирьох матчів.

"Палермо" - "Асколі"

Ляп року: італійський воротар забив курйозний гол у свої ворота

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко, якому Андрій Шевченко довірив місце в основному складі збірної України, відзначився жахливим ляпом у матчі Ліги націй проти Словаччини. Воротар національної команди пропустив прикрий гол в середині першого тайму.

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
11
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Он точно не кацап?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Астахов Константин
Астахов Константин
Ахахах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги