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Ляп дня: в Нігерії "познущалися" над збірною України з футболу

1.5т Читати матеріал російською

Федерація футболу Нігерії в своєму Twitter-акаунті зганьбилася, анонсуючи матч між командою своєї країни і збірною України. Нігерійці неправильно зобразили український прапор.

Відзначимо, що прес-служба нігерійської федерації опублікувала новину про викликаних на матч футболістів. Серед запрошених - хавбек лондонського "Арсеналу" Алекс Івобі, нападник "Лестера" Келечі Іхеаначо і екс-форвард російського ЦСКА Ахмед Муса.

Товариський поєдинок Україна - Нігерія відбудеться 10 вересня на полі "Дніпро-Арени".

Наступний поєдинок підопічних Андрія Шевченка намічений на 7 вересня. Збірна України прийме в Харкові збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Федецький розповів, як ставилися в збірній до Ярослава Ракицького через гімн.

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Місце
Нігерія
Теги
збірна Нігерії з футболу збірна України з футболу
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