Ляп дня: в Нігерії "познущалися" над збірною України з футболу

Федерація футболу Нігерії в своєму Twitter-акаунті зганьбилася, анонсуючи матч між командою своєї країни і збірною України. Нігерійці неправильно зобразили український прапор.

List of invited @NGSuperEagles players for the International Friendly against #Ukraine National Team on September 10, 2019. #SoarSuperEagles # Team9jaStrong pic.twitter.com/hE3A5WQXvx