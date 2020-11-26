Лужний пояснив, чому Україні не варто оскаржувати технічну поразку від Швейцарії

Легендарний захисник "Динамо" Олег Лужний не вірить у те, що апеляція України в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) може буде задоволена.

У коментарі виданню Tribuna він поділився думкою, що такий розвиток подій міг бути спланованим. Ексфутболіст не розуміє, чому в УЄФА прийняли таке рішення.

"Я думаю, ця історія була придумана ще раніше. У нас вистачало футболістів, які готові були грати, а швейцарці відмовилися. На яких підставах? Доктор кантону Люцерн сказав, що не можна грати? У них же були негативні тести на руках. Тепер потрібно грати далі, що нам залишається робити. Йти в Лозаннський арбітражний суд – нуль відсотків шансів. Україна мала право грати і була готова вийти на поле. Для мене це рішення УЄФА абсолютно незрозуміле", – заявив Лужний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше технічну поразку України в матчі зі Швейцарією прокоментували головний тренер національної команди Андрій Шевченко і глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

В результаті цього рішення наша збірна вилетіла з елітного дивізіону Ліги націй.