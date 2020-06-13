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13 червня • оновлено в 15:10
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Лунін зробив круті сейви в Іспанії в першому матчі після карантину

1.9т
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Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін провів чудовий матч у 32-му турі чемпіонату Іспанії з футболу в Сегунді (друга за силою ліга).

Команда 21-річного воротаря збірної України в першому поєдинку після карантину зустрілася з "Понферрадіною", і завдяки декільком ефектним сейвам українця врятувала нічию (0:0).

В одному з моментів Лунін віддав передачу супернику, але врятував ситуацію, відбивши удар гравця. У другому таймі Андрій витягнув "мертвий" м'яч, що летів під поперечину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лунін, який виступає за "Ов'єдо" на правах оренди, висловився про плани на сезон 2019/20 і про повернення в мадридський клуб.

Раніше французькому "Марселю" порадили підписати Андрія як довгострокову заміну легендарному голкіперу команди Стіву Манданда.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
Тег
Реал Ов'єдо
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