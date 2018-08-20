Лунін залишить "Реал"

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін швидше за все продовжить кар'єру в іншому клубі. Незважаючи на те, що 19-річний голкіпер відстояв на нуль в трьох поєдинках мадридської команди на передсезонному етапі, після покупки "Реалом" воротаря збірної Бельгії Тібо Куртуа , Луніну буде важко конкурувати з екс-голкіпером "Челсі", а також з Кейлором Навасом .

Таким чином, українець буде відданий в оренду іншому клубу з Мадріда- "Райо Вальєкано" , який хоче таким чином скласти конкуренцію для ветерана команди Альберто Гарсії, - повідомляє GOL digital.

Після недавнього матчу за Суперкубок УЄФА в якому королівський клуб поступився "Атлетіко" з Мадрида, Андрій Лунін заявив, що "Реал" ще не прийняв рішення чи віддавати його в оренду.

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