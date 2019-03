Лунін яскраво відповів Зінченку: топ-події українців у Європі

Спочатку Англія, потім Іспанія, потім Бельгія та Угорщина — вболівальники цих країн на минулих вихідних не шкодували компліментів українським гравцям. І цілком справедливо.

Минулий вікенд у європейських чемпіонатах став одним з найкращих для українських легіонерів — не тільки голи та асисти, а й захоплення уболівальників з призами та суперечками про місце в основі. У своїй традиційній рубриці OBOZREVATEL розповідає, кому не вистачило трохи для сенсації дня, а хто надихнувся викликом до збірної, що відразу зробив гол+пас у грі чемпіонату.

Лунін "бомбанув" — відбитий пенальті викликав чимало суперечок

Андрій Лунін, здебільшого перебуваючи на лавці запасних "Леганеса", в цей вікенд отримав і величезний шанс, і свою найкращу хвилину слави. Через дискваліфікацію основного воротаря "Огірків" Івана Куельяра український голкіпер ще заздалегідь отримав місце у старті проти "Атлетіко", ледь не зупинивши мадридців!

Андрій відіграв проти "Атлетіко" дуже впевнено і навіть відбив пенальті. Але, на жаль, для повноцінного статусу героя українцю не вистачило зовсім небагато — після того, як він відбив м'яч з пенальті, не зміг його зафіксувати, і нападник "Атлетіко" Сауль добив м'яч у ціль. 0:1.

Незважаючи на таку невдачу, після матчу Лунін викликав справжній фурор. Серед вболівальників спалахнули суперечки щодо того, хто має бути постійним основним воротарем "Леганеса" — Лунін чи Куельяр? А фанати "Реала" (Мадрид), якому належить контракт Луніна, знову занепокоїлися, щоб керівництво "вершкових" зберегло таку "перлину".

Втім, незважаючи на такий успіх, у наступному матчі "Леганеса" напевно повернеться в основу Куельяр. "Огірки" хочуть продовжити іспанського воротаря, який зможе без проблем гідно закрити воротарське питання на кілька років. Лунін же в "Леганесі" в оренді, і влітку напевно піде, тому тренер "Леганеса не поспішатиме ставити Андрія в основу впоперек Куельяру. У кращому разі українець обмежиться 15-ми матчами в основі, що прописано в орендній угоді "Реала" та "Леганеса".

"Леганес" йде 13-м у Прімері, маючи в активі 33 очки (+8=9-10, 27-32). Від 10-ї позиції команда Луніна відстає всього на 2 пункти. Також зазначимо, що за "Огірків" проти "Атлетико" зіграв ще один українець — Василь Кравець. Захисник діяв на лівому фланзі та провів весь матч, не відзначившись результативними діями.

Зінченко помилився, але став кращим

Матч "Манчестер Сіті" проти "Уотфорда" (3:1) не ознаменувався для Олександра Зінченка чимось особливим — вже звичне місце в основі та багато передач з флангу й чергова перемога (тим більше що суперник не обтяжував Зінченка роботою в обороні).

Хоча невеликий "негативчик" для українця все ж був — саме Олександр помилився у створенні штучного офсайду, коли "Уотфорд" забивав свій єдиний м'яч, в результаті чого залишив опонента без опіки.

Але останнім часом Зінченко отримав відмінну популярність і мав увагу в Англії, знову заслуживши низку позитивних оцінок за гру. Ну і головне, що Олександр шляхом опитування уболівальників на офіційному сайті "Ман Сіті" став найкращим гравцем команди в лютому, на пару відсотків випередивши в "гонці" Серхіо Агуеро.

"Ман Сіті" є лідером турнірної таблиці АПЛ, на один пункт випереджаючи "Ліверпуль" (74 очки, +24=2-4, 79-21).

