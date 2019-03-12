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Лунін яскраво відповів Зінченку: топ-події українців у Європі

1.7тЧитати матеріал російською

Спочатку Англія, потім Іспанія, потім Бельгія та Угорщина — вболівальники цих країн на минулих вихідних не шкодували компліментів українським гравцям. І цілком справедливо.

Минулий вікенд у європейських чемпіонатах став одним з найкращих для українських легіонерів — не тільки голи та асисти, а й захоплення уболівальників з призами та суперечками про місце в основі. У своїй традиційній рубриці OBOZREVATEL розповідає, кому не вистачило трохи для сенсації дня, а хто надихнувся викликом до збірної, що відразу зробив гол+пас у грі чемпіонату.

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Лунін "бомбанув" — відбитий пенальті викликав чимало суперечок

Андрій Лунін, здебільшого перебуваючи на лавці запасних "Леганеса", в цей вікенд отримав і величезний шанс, і свою найкращу хвилину слави. Через дискваліфікацію основного воротаря "Огірків" Івана Куельяра український голкіпер ще заздалегідь отримав місце у старті проти "Атлетіко", ледь не зупинивши мадридців!

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Андрій відіграв проти "Атлетіко" дуже впевнено і навіть відбив пенальті. Але, на жаль, для повноцінного статусу героя українцю не вистачило зовсім небагато — після того, як він відбив м'яч з пенальті, не зміг його зафіксувати, і нападник "Атлетіко" Сауль добив м'яч у ціль. 0:1.

Незважаючи на таку невдачу, після матчу Лунін викликав справжній фурор. Серед вболівальників спалахнули суперечки щодо того, хто має бути постійним основним воротарем "Леганеса" — Лунін чи Куельяр? А фанати "Реала" (Мадрид), якому належить контракт Луніна, знову занепокоїлися, щоб керівництво "вершкових" зберегло таку "перлину".

Втім, незважаючи на такий успіх, у наступному матчі "Леганеса" напевно повернеться в основу Куельяр. "Огірки" хочуть продовжити іспанського воротаря, який зможе без проблем гідно закрити воротарське питання на кілька років. Лунін же в "Леганесі" в оренді, і влітку напевно піде, тому тренер "Леганеса не поспішатиме ставити Андрія в основу впоперек Куельяру. У кращому разі українець обмежиться 15-ми матчами в основі, що прописано в орендній угоді "Реала" та "Леганеса".

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"Леганес" йде 13-м у Прімері, маючи в активі 33 очки (+8=9-10, 27-32). Від 10-ї позиції команда Луніна відстає всього на 2 пункти. Також зазначимо, що за "Огірків" проти "Атлетико" зіграв ще один українець — Василь Кравець. Захисник діяв на лівому фланзі та провів весь матч, не відзначившись результативними діями.

Зінченко помилився, але став кращим

Матч "Манчестер Сіті" проти "Уотфорда" (3:1) не ознаменувався для Олександра Зінченка чимось особливим — вже звичне місце в основі та багато передач з флангу й чергова перемога (тим більше що суперник не обтяжував Зінченка роботою в обороні).

Олександр Зінченко (праворуч) в матчі з "Уотфордом"

Олександр Зінченко (праворуч) в матчі з "Уотфордом"

Хоча невеликий "негативчик" для українця все ж був — саме Олександр помилився у створенні штучного офсайду, коли "Уотфорд" забивав свій єдиний м'яч, в результаті чого залишив опонента без опіки.

Але останнім часом Зінченко отримав відмінну популярність і мав увагу в Англії, знову заслуживши низку позитивних оцінок за гру. Ну і головне, що Олександр шляхом опитування уболівальників на офіційному сайті "Ман Сіті" став найкращим гравцем команди в лютому, на пару відсотків випередивши в "гонці" Серхіо Агуеро.

"Ман Сіті" є лідером турнірної таблиці АПЛ, на один пункт випереджаючи "Ліверпуль" (74 очки, +24=2-4, 79-21).

Петряк нагадав про себе відразу двома асистами

Іван Петряк, напевно, проводить найкращий сезон у своїй кар'єрі — він відразу став основним в угорському "Ференцвароші" й почав забивати або віддавати. І хоча у 2019-му Петряк трохи притих, але зараз знову нагадав про себе двома результативними передачами.

Іван Петряк

Іван Петряк

"Ференцварош" грав із МТК у черговому турі чемпіонату, і Петряк своїми передачами фактично забезпечив два голи з трьох. А "Ференцварош", який тренує ще один українець — Сергій Ребров, лише зміцнив свої лідерські позиції (8 очок переваги над найближчим конкурентом) і впевнено йде до чемпіонства.

Отримав запрошення від Андрія Шевченка і "зірвав дах"

Цікавий вікенд вийшов у Чехії в Едуарда Соболя. Після оренди в місцевий "Яблунець" захисник особливо не міг себе знайти на новому місці, але у матчі з "Тепліце" досить несподівано перевернув хід поєдинку. Спочатку українець допоміг своїй команді відігратися, а потім і сам забив — виявилося, переможний гол.

Варто зазначити, що такий прорив Соболя стався після виклику футболіста до збірної України. Соболь більше року не отримував запрошення від Андрія Шевченка, а коли все ж таки дочекався виклику на найближчі матчі збірної, "відзначив" цю справу дебютним голом за "Яблунець". Команда Соболя наразі йде 4-ю в чемпіонаті Чехії, відстаючи від 3-го місця на 7 очок (40 очок, +12=4-8, 44-24).

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Зозуля зробив диво-удар, але не став рятівником

Після відмінної серії в лютому і сходження на вершину таблиці Сегунди у "Альбасете" Романа Зозулі пішов невеликий спад. Команда програла вже другий матч поспіль, а українець ніяк не може допомогти "Альбасете" забити.

Роман Зозуля (на дальньому плані)

Роман Зозуля (на дальньому плані)

twitter.com/AlbaceteBPSAD

У попередньому турі Сегудни, борючись із "Хімнастіком", Зозуля взагалі потрапив у справжню драму. До останніх хвилин гри трималася нічия 0:0, і "Хімнастік" забив з пенальті на 94-й хвилині. "Альбасете" з останніх сил кинувся вперед, і Зозуля таки отримав можливість пробити, причому досить незвично. І Роман влучив у ворота, але всього лише в поперечину!

Як підсумок, упущена можливість для порятунку і знову поразка, яка відкинула "Альбасете" на 3-тє місце в турнірній таблиці (7 очок до лідера).

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Теми
Чемпіонат ІспаніїЧемпіонат Англіїчемпіонат Угорщиниукраїнці за кордоном
Особи
Олександр ЗінченкоАндрiй ЛунiнЕдуард СобольІван ПетрякРоман ЗозуляСергій РебровВасиль Кравець
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Атлетіко МадридЛеганесРеал МадридФК Манчестер СітіФК Ференцварош
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