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13 лютого • оновлено в 11:39
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Лунін відверто розповів про кар'єру в новій команді

1.2т
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Український голкіпер "Реал Ов'єдо" Андрій Лунін не погодився зі словами про те, що він є головною зіркою команди, і розповів про відносини з уболівальниками.

"Мені до статусу зірки – як до тих зірок, що на небі. Вболівальники іноді підходять, просять фото і бажають успіху, підтримують", – цитує українця агентство Football.ua.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

ФК "Ов'єдо"

Лунін також порівняв рівень футболу й атмосферу на матчах в іспанській Сегунді та українській Прем'єр-лізі.

"Головна відмінність – це атмосфера на іграх, напруження. Рівень, думаю, трохи вище", – додав голкіпер.

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Українець Лунін став найкращим голкіпером туру в Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін отримав нагороду найкращого гравця "Ов'єдо" за підсумками січня, незважаючи на те, що прийшов у команду лише в середині місяця.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Тег
Реал Ов'єдо
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