Лунін відбив третій пенальті у сезоні

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за "Ов'єдо", відбив пенальті у третьому матчі в сезоні.

На 12-й хвилині матчу 38-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в Сегунді (другий за силою футбольний дивізіон країни) проти "Кадіса" голкіпер збірної України парирував 11-метровий, який пробивав Алекс Фернандес.

Незважаючи на успіх нашого співвітчизника, "Ов'єдо" програв з рахунком 0:2. Всього Лунін в складі "Ов'єдо" пропустив 13 м'ячів в 15 зустрічах, 6 з яких провів на нуль

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня Лунін провів блискучий матч 37-го туру Сегунди проти "Мірандеса". Андрій по ходу зустрічі зробив кілька ефектних сейвів, відстоявши на нуль.