Лунін провів другий "сухий" матч поспіль у чемпіонаті Іспанії

Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін вдруге поспіль зумів залишити ворота своєї команди в недоторканності, відігравши "на нуль" у матчі 35-го туру іспанської Сегунди проти "Фуенлабради".

Поєдинок проходив у запеклій боротьбі та закінчився нульовою нічиєю. Суперники не зуміли нанести жодного удару в площину воріт Луніна, тому на рахунку українця немає жодного сейва.

Нічия дозволила "Ов'єдо" ще на одне очко віддалитися від зони вильоту. Команда нашого співвітчизника знаходиться на 16-й позиції, випереджаючи "Нумансію", яка йде на 19-му місці, на три очки.

Відзначимо, що "Альбасете" українського нападника Романа Зозулі також бореться за виживання, перебуваючи на 18-му рядку в таблиці та маючи два бали переваги над "Нумансією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому матчі впевнена гра Луніна у воротах допомогла "Ов'єдо" здобути виїзну перемогу над хіхонським "Спортингом" і вийти із зони вильоту.